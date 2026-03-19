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林家亨：債息急升5月前減息無望，料年內最多減息兩次

19/03/2026

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

 

　　美聯儲局如預期維持利率不變，點陣圖釋放偏鷹訊號。主席鮑威爾強調，中東衝突導致能源價格急已推高整體及核心通脹，若無明顯進展，聯儲局不會輕易減息。搶先解讀美聯儲局會後聲明，中東局勢緊張能源價格高企，年內減息還有多大機會？


 
　　騰訊(00700)公布，去年全年純利2248.42億元人民幣，按年升15.9％；每股基本盈利24.749元人民幣，派末期息5.3港元，按年增加17.78％，騰訊業績林Sir收唔收貨？高管稱今年AI領域的投資至少比去年翻一番，電話會議又有乜啟示？


 
　　另有華夏基金(香港)國際業務副總裁李星宇為大家帶來港美股AI ETF，AI概念一網打盡！

 

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