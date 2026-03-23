溫傑：恒指恐仍有下跌空間，投資者策略宜保守

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑／滙豐資本市場及證券服務香港上市產品聯席總監 陳恩因

美國總統特朗普周六（2l日）晚間對德黑蘭發出最後通牒，限伊朗在48小時內完全開放霍爾木茲海峽，否則將攻擊該國電力設施。惟遭伊朗強硬回應稱，如果電廠遭襲，將徹底封鎖霍爾木茲海峽，並將中東地區所有屬於以色列和美國的能源、信息技術及海水淡化基礎設施列為打擊對象，美伊在霍爾木茲海峽問題上態度強硬，油價有運行？

本周迎來藍籌股業績大爆發，每日平均有五隻藍籌股公布業績，業績主導下大市或走勢波動？

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