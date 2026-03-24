黃瑋傑：恒指若未企穩牛熊線難言止跌

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

美國總統特朗普宣布押後對伊朗發電廠及能源基礎設施的軍事打擊5日，一度為市場注入強心針，緩解中東衝突推高油價及引發全球經濟衰退的擔憂；道指一度升1135點，高見46712點。然而，隨後伊朗官方否認雙方曾進行直接會談，令美股升幅於尾市顯著收窄，但亦全線收升，美股回暖，港股可跟升？





央視報導，北京市約談攜程、京東、快手等12家平台企業，通報「內卷式」競爭問題並提出整改要求，平台股或受壓？





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