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黃瑋傑：恒指若未企穩牛熊線難言止跌

24/03/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

 

　　美國總統特朗普宣布押後對伊朗發電廠及能源基礎設施的軍事打擊5日，一度為市場注入強心針，緩解中東衝突推高油價及引發全球經濟衰退的擔憂；道指一度升1135點，高見46712點。然而，隨後伊朗官方否認雙方曾進行直接會談，令美股升幅於尾市顯著收窄，但亦全線收升，美股回暖，港股可跟升？


 
　　央視報導，北京市約談攜程、京東、快手等12家平台企業，通報「內卷式」競爭問題並提出整改要求，平台股或受壓？


 
　　另有南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗醒大家黃金ETF部署攻略！

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 13:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/03/2026 13:00
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