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林家亨：內險股可避則避，宜趁好消息離場

26/03/2026

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　德黑蘭拒絕據報由特朗普政府提出的15點和平方案，並反提出五大條件。白宮強調與伊朗的談判仍在進行中。據報美國副總統范斯本周末可能前往巴基斯坦參與和平談判，市場憧憬美伊有望達成和平協議，美股全線反彈，港股可企穩牛熊線，並更上一層樓？


 
　　快手(01024)公布去年第四季經調整利潤淨額54.63億元人民幣，按年升16.2％，略勝預期。國內業務經營利潤60.65億元人民幣，按年升39.1％；海外經營虧損收窄至5900萬元人民幣，對上一年同期則錄經營虧損2.36億元人民幣。 快手可趁低撈貨？

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2026 21:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/03/2026 16:40
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