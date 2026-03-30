黃偉豪：伊朗戰事料年中前見轉機，恒指目標3萬點不變惟應審慎布局

嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁 黃偉豪

比亞迪(01211)公布，去年營業額按年升3.4％至8039.65億元人民幣，遜於市場預期的8362.58億元人民幣。純利下跌19％至326.19億元人民幣，亦差於預期的356.46億元人民幣。每股盈利3.58元人民幣，派末期息0.358元人民幣，按年減少91％，比亞迪ADR失紅底，現階段可追入？

受中東戰火持續拖累，美股上周五（27日）遭遇重創，三大指數連續第五個星期錄得跌幅。霍爾木茲海峽局勢加劇市場對全球能源供應斷裂的恐慌，加上美國總統特朗普的最新言論未能發揮穩定作用，投資者避險情緒高漲，普遍放棄趁低吸納的策略。港股未能重上25000關，下方支持位睇邊？

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