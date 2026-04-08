熊麗萍：美伊釋停戰意願為市場帶來喘息空間

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

美國總統特朗普宣布同意暫停對伊朗的轟炸和攻擊兩周，前提是伊朗同意全面、立即且安全地開放霍爾木茲海峽。德黑蘭指霍爾木茲海峽安全通行兩周可行。據報，伊朗及以色列接受為期兩周停火提議，美伊首輪會談周五（10日）於巴基斯坦伊斯蘭堡舉行。中東局勢緩和預期推動美國股指期貨亞洲早盤飆升，油價重挫，彭博美元指數走低。





美股三大指數期貨全線拉升，漲幅均超2％，貴金屬市場亦全線反攻，國際油價則大幅跳水，WTI原油期貨大跌超10％。有分析指出，關於美伊談判的最新進展令市場重燃透過外交途徑結束中東衝突的希望。若恒指返攻可上望乜位置，現階段適合高追嗎？油價跌到甚麼位置有支持，要撈底嗎？

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