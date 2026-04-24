溫鋼城：恒指全年看三萬一，籲逢低吸納看好中資金融股

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

在美股及韓股創新高之際，惟港股上個交易日失守兩萬六關，更連失多條平均性。資金是否從港股溜走？新科技股備受資金青睞，惟傳統科技股卻反彈無力，是否由於這種「新貴強、龍頭弱」的格局導致恒指走勢偏軟？

「寧王」近日利淡利好好夾擊，業績後再發布新電池，周二（21日）股價創新高745元，惟減持陰霾持續，包括寧波聯創持A股降至4.96％，轉讓價410.34元，另傳中石化(00386)折讓3.8％減持寧德時代(03750)，套現約60億元，寧王還有力再上嗎？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇