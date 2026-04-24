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溫鋼城：恒指全年看三萬一，籲逢低吸納看好中資金融股

24/04/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　在美股及韓股創新高之際，惟港股上個交易日失守兩萬六關，更連失多條平均性。資金是否從港股溜走？新科技股備受資金青睞，惟傳統科技股卻反彈無力，是否由於這種「新貴強、龍頭弱」的格局導致恒指走勢偏軟？

 

　　「寧王」近日利淡利好好夾擊，業績後再發布新電池，周二（21日）股價創新高745元，惟減持陰霾持續，包括寧波聯創持A股降至4.96％，轉讓價410.34元，另傳中石化(00386)折讓3.8％減持寧德時代(03750)，套現約60億元，寧王還有力再上嗎？

 

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