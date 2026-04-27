溫傑：恒指觸26500點調整屬正常，料次季未見頂現水平下跌空間有限

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

新一輪超級央行周即將拉開帷幕，美聯儲局、歐洲央行、英國央行等全球主要央行相繼召開議息會議。面對油價上漲帶來的輸入型通脹壓力，以及經濟復甦的不確定性，各大央行的貨幣政策將走向何處？另外，多隻大型科技股公布業績，包括亞馬遜(US.AMZN)、Google母公司Alphabet(US.GOOG)、Meta(US.META)、微軟(US.MSFT)、蘋果(US.AAPL)等，美股將較波動，或進一步影響港股走勢？





港股方面，亦將迎來業績期，中海油(00883)、比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)、中人壽(02628)、港交所(00388)等都將陸續公布業績，在業績期主導下，港股或淡化美伊會談反覆不定的影響？

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