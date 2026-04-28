伍禮賢：港股乏方向料於25800至26300區間上落，籲炒股不炒市

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

國家發改委宣布，依法依規對外資收購人工智能初創企業Manus一事作出禁止投資決定，並要求當事人撤銷該收購交易。此前，彭博社報道指，中國監管部門要求部分知名科技企業，未經許可不得新增來自美國資本的投資，包括準備上市的月之暗面和階躍星辰。缺乏「走出去」概念，對科技股有無影響？





傳寧德時代(03750)已啟動配股，以每股628.2至651.8元配售H股新股，折讓最多7％，預計集資逾390億元。而大摩於上周三（22日）增持寧德時代8萬股H股，每股平均價708.2515元，涉資5.52億元，最新持股量增至5.18％。寧德時代配股或是買入好時機？

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