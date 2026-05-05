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黃瑋傑：均線匯聚預示市況待變，走勢飄忽炒股不炒市

05/05/2026

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

 

　　美國與伊朗在波斯灣發生交火，美國總統特朗普表示伊朗戰爭可能還會持續兩到三周，又重申伊朗必須交出濃縮鈾。據《今日以色列報》報道，在阿聯酋油港遭到襲擊後，美國和以色列正在考慮對伊朗的導彈發射裝置及能源設施實施打擊。受美伊緊張關係及霍爾木茲海峽封鎖持續影響，原油期貨走強，港股勢要失守兩萬六關？


 
　　關於本港樓市方面，本港樓價花旗料升8％ ，大摩更上調至12％。花旗指，樓價信心增強和投資需求復甦支撐新樓銷售。大摩表示，需求及供應基本面有利，以及中東及內地資金及人才流入支持，並且復甦勢頭已擴展至寫字樓及零售板塊。大行看好本港樓市反彈，現階段可追入？

 

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