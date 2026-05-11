溫傑：中美元首會面料先苦後甜，本周恒指上落區間看25800至26600點

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑／滙豐資本市場及證券服務香港上市產品銷售經理 盧貴良

美國總統特朗普周日（l0日）表示，伊朗對華府和平方案的回應「完全不可接受」，並稱德黑蘭一直在「耍花招」，今日亞洲早盤布倫特原油期貨應聲跳漲。美伊和談現流產危機，疊加北水出走格局，恒指仍難拋離橫行區間？





本周焦點無疑是中美首腦會晤。上周納指與標指齊創新高，英特爾(US.INTC)因代工傳聞領漲晶片股。然而，歷史上這類會談往往『開頭樂觀、落地難』。如今美股位處高位，市場已提前透支預期，這是否會倒逼出更高的結果門檻？若最終僅止於氣氛改善，科技股會否面臨大幅回調？

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