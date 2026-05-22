溫鋼城：恒指25300至26000上落，當心SpaceX吸資效應

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

聯想(00992)交出亮麗季績，營收創歷史新高得益於AI業務大擴張；蔚來首季虧損成功大幅收窄至不足5億元；另外，市場剛傳出美伊達成和平協議草案，美國5月製造業PMI創下四年新高，港股上日（21日）才穿牛熊線，能否迎來復仇一天？

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