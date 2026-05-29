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溫鋼城：北水流走拖累大市，恒指仍欠熱炒題材

29/05/2026

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　小鵬汽車(09868)公布2026年第一季度未經審計財務業績，首季淨虧損為17.84億元人民幣，2025年同期淨虧損6.64億元人民幣。每股基本及攤薄淨虧損均為0.93元人民幣。經調整淨虧損為16.86億元人民幣，而2025年同期為淨虧損4.26億元人民幣。理想汽車(02015)公布，截至2026年3月31日止首季淨虧損22.9億元人民幣，而對上一年同期純利6.5億元人民幣；每股基本虧損2.26元人民幣。車企業績表現弱勢，內地車企該何去何從？

 

　　比亞迪(01211)舉行智能化戰略發布會，其中發布包括自研4納米製程晶片在內的一系列智能駕駛解決方案，並以低至1.2萬元 。據介紹，這項選裝方案將讓全民有機會接觸到當前普遍在20萬元級別車型才搭載的高階城市領航功能。比亞迪今次出招，能否扭轉內地車企弱勢格局？

 

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