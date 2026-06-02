黃瑋傑：恒指反彈恐屬技術性調整，需小心25000點支持

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗

宇樹科技科創板IPO過會，計劃募集資金總額42.02億元人民幣，按不低於10％的公開發行比例計算，整體估值預計達到420億元人民幣。宇樹IPO從3月20日上交所正式受理申請到今日過會，全程僅73天，不僅是近年來科創板審核最快的首發申請之一，更有望成為A股市場第一家真正意義上的人形機器人上市公司，為市場提供「具身智能」板塊的定價錨點。而除了宇樹科技，目前具身智能企業雲深處、越疆、樂聚智能也在衝擊A股上市。宇樹科技上市，會為A股帶來一股機械人熱潮嗎？





美團(03690)公布，截至2026年3月31日止首季淨虧損68.27億元人民幣，而對上一年同期純利100.57億元。期內經調整虧損錄得約49.7億元人民幣，好過市場預估的68.3億元人民幣虧損，去年同期錄經調整盈利109.49億元人民幣。期內收入910.39億元，按年升5.6％；毛利259.7億元，跌19％。美團業績虧損，但仍優於市場預期，到底美團AI報局能否扭轉頹勢？

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