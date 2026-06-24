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熊麗萍：內地消費低迷騰訊阿里股價難逆轉，唯寄望資金從新科技流出

24/06/2026

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　美匯指數維持強勢並突破101關口，盤中高見101.43水平，升逾0.3％，創下13個月以來的階段性新高。而美元強勢將給港股帶來壓力，目前港股已五連跌，低見23252點，在美匯指數高企的情況下，港股難止跌？


 
　　官媒「求是」一篇關於內需低迷的原因文章，罕有提及樓市的財富效應，指要防止資產價格下跌對消費信心產生負面影響之外，所以要包括穩定樓市及促進資本市場健康穩定發展。另外，昨日（23日）上交所向全體滬市公司發出「提質增效重回報」2.0專項行動的公開倡議，直指「真金白銀」的投資者回報與規範運作。那些板塊有望受惠？

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2026 11:42
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2026 11:41
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