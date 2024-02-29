「田叔叔英語閱讀計劃」五週年！慶祝活動正式啟動

「田叔叔英語閱讀計劃」五週年了！曾任語常會主席的立法會議員田北辰先生自資籌辦「田叔叔英語閱讀計劃」踏入第六屆。田叔叔日常工作雖繁重，但一直不遺餘力，事事親力親為、熱心推動及支援本地學童學好英語，歷屆參與學童累積多達10萬多個家庭。為慶祝及紀念計劃邁向新里程，「田叔叔英語閱讀計劃」將舉辦一連串慶祝活動，讓大人小朋友齊齊參與。

「田叔叔英語閱讀計劃」是為期四年並涵蓋K1至P1的閱讀計劃。自2019年，計劃一直向有志學好英語的有需要學童免費派發英文故事書，配以「電子點讀筆」讓其自主學習，提升學習英語興趣，同時藉故事內容分享正向價值觀。

歷屆以來，不少受惠學童及家長透過網上留言、親筆書信，以至親身表述等渠道向田叔叔表達謝意，亦對計劃給予反饋。這些寶貴留言及意見都推動計劃繼續前進、精益求精、不斷進步。

「田叔叔英語閱讀計劃」5年來向學童免費派發英文故事書。

田叔叔認為除了讓小朋友學英文，更重要是製造「親子共讀」時光。雖然故事書配備自學點讀筆，但父母陪伴才最重要。田叔叔更曾親自向家長和小朋友講解英文書內容，讓一家人可一起閱讀。

田叔叔一直親力親為，每年都監修故事書的插畫內容，而計劃亦每年請家長投票，刪減家長認為沒趣的內容，再在修訂時加入新內容。故事插畫更是每屆都更新，讓角色的服飾、髮型都可跟上潮流，希望小朋友閱讀時更感興趣。

「田叔叔英語閱讀計劃」五週年慶祝活動將陸續舉行，其中包括於5月於亞洲國際博覽館舉行的「兒童書展 暨 超級親子用品展」中將舉辦展覽，展出歷年來製作「田叔叔英語閱讀計劃」故事書的過程及創作意念。此外，香港家長經濟負擔不少，為減輕家庭經濟壓力，田叔叔再度為小朋友爭取港鐵機場快綫優惠，讓3-11歲小朋友可免費乘坐機場快綫到5月舉行的「兒童書展」，體驗閱讀之樂！

第五屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」

日期：2024年5月17-19日（星期五至日）

地點：亞洲國際博覽館Hall 5,7,9

時間：10:00-20:00

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