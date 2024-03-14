富途舉辦首個零售投資展覽 聚集頂尖金融機構 逾 5,000 投資者參與本地普惠金融盛事

（由左至右）富途控股首席財務官陳宇、香港交易所副⾏政總裁姚嘉仁、富途證券董事總經理謝志堅

由富途證券國際（香港）有限公司（下稱「富途」）舉辦，城中首個大型零售投資展覽「富途投資展」一連兩日(3 月 8-9 日)於香港會議展覽中心圓滿舉行。活動雲集環球領航金融機構及交易所支持，並獲滙豐銀行、摩根大通及瑞銀集團*等業務品牌為合作夥伴。兩日共 15 場投資策略會及主題討論聚集超過30 名專家講者及金融精英，活動總共吸引了逾 5,000 名投資者參與。在母公司上市五周年的里程碑，富途再一次全方位展示零售投資活力，推動香港投資界盛事。

召集金融界頂級機構領袖陣容 香港交易所姚嘉仁：相信科技改變世界

富途投資展邀請得金融界頂級機構領袖參與，其中席上嘉賓香港交易所副行政總裁姚嘉仁在開幕環節對談中表示，金融科技帶動金融行業不斷創新，零售客戶已經可透過網上交易平台參與全球金融市場。而港交所近年亦推出了多項完善交易機制的措施，如推出新股結算平台 FINI 及擴大互聯互通股票標的範圍。適逢互聯互通今年踏入十週年，姚嘉仁指該機制一直在香港行穩致遠，除股票交易外，亦先後落實債券通、ETF 通以及互換通，未來將持續努力擴容創新，讓資金找到更多投資機會。

富途控股首席財務官陳宇在富途投資展上致開幕辭

富途上市五周年 將繼續投入香港扎根地

富途控股首席財務官陳宇於開幕致辭中表示：「富途從香港出發，在投資各界的支持下茁壯成長，轉眼間已踏入在納斯達克上市五周年的日子，全球業務覆蓋範圍不斷擴大。富途旗下國際品牌 moomoo 在新加坡取得的卓越成就為我們進軍馬來西亞打下堅實的基礎。近日，moomoo 於馬來西亞正式展業，僅僅三天的時間已斬獲萬名客戶，印證東南亞市場對 moomoo 關注度已達致前所未有的水平。」他又提到，作為富途的扎根地，集團將繼續不遺餘力地投資香港市場，並感謝香港交易所及業界致力推動香港資本市場蓬勃發展，以及對「富途投資展」的參與及支持。

富途證券董事總經理謝志堅表示：「作為香港最大科技券商，富途一直致力推廣普惠金融及促進投資氣氛。為引領零售投資發展作出貢獻，於香港會議展覽中心逾 2 萬呎空間舉辦以零售投資者為中心的大型展覽，並獲得行業夥伴及投資者的熱烈參與，為富途繼續以科技引領個人投資趨勢及行業突破打下強心針。富途將持續創新，為促進香港投資者與全球資本市場與多元化產品的連結作出貢獻。」

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