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第六屆兒童動漫卡通嘉年華 全香港最大親子展覽圓滿結束 入場人次創新高！再次突破30萬人次進場！

03/10/2024

第六屆兒童動漫卡通嘉年華 全香港最大親子展覽圓滿結束 入場人次創新高！再次突破30萬人次進場！

 

【香港 ‧ 2024 年 9 月 30 日】第六屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」（兒童書展）首度以「兒童動漫卡通嘉年華」為主題，昨日圓滿結束！本屆「兒童動漫卡通嘉年華」入場人次更再創新高，再次突破上屆的30萬人次入場參與！場內多個焦點活動吸引不少家長和小朋友參與，不少參展商表示今屆生意額非常理想，並帶來超乎預期的商機。

 

第六屆兒童動漫卡通嘉年華 全香港最大親子展覽圓滿結束 入場人次創新高！再次突破30萬人次進場！


是次「兒童動漫卡通嘉年華」得以圓滿成功，實有賴港鐵提供機場快綫優惠、香港警務處設置提子公眾教育展位、香港肝壽基金的「肝炎檢測快車」提供免費肝炎病毒測試，讓入場人士在會場內認識多元化資訊及服務。

 

重量級合作伙伴支持　
「兒童動漫卡通嘉年華」期望凝聚快樂力量，讓香港成為最快樂城市！開幕典禮上多名重量級嘉賓及合作伙伴出席支持，亦有多間學校學生為典禮帶來精彩表演。首屆「大灣區BB展」亦同場揭幕，一連三日展期，為家長及小朋友帶來多項焦點活動及大量體驗活動。

 

一家大小開心裝扮入場
今屆「兒童動漫卡通嘉年華」主要焦點必屬家長及小朋友齊齊裝扮成不同的卡通角色，入場參與多元化的親子活動，感受歡樂氣氛。另外場內更提供不同的打卡區，讓一眾家庭留下快樂美好的回憶。

 

18隻吉祥物進駐會場　吸引小朋友熱情打卡
是次「兒童動漫卡通嘉年華」更邀請了18隻吉祥物齊齊現身！其中政府吉祥物包括：提子、滴惜仔、下水水和沙田友，香港警務處更設置「提子公眾教育展位」於會場內，吸引不少家長和小朋友打卡影相！同場大會吉祥物老獅、西瓜仔亦拉大隊舉行大巡遊，並舉行見面會與眾同樂。

 

第六屆兒童動漫卡通嘉年華 全香港最大親子展覽圓滿結束 入場人次創新高！再次突破30萬人次進場！

 

參展商之一星聯企業聯盟首席執行官陳君諾先生（Lok）表示，今屆人流多而集中，對銷情感到理想。他認為原因是大會分區的安排很好，如分了圖書文具與玩樂區域，加上今次展覽有很多體驗和課外活動，如劍擊、圍棋等吸引大批家長和小朋友入場。他又認為今次以「兒童動漫卡通嘉年華」為主題讓小朋友好像置身於Party之中，場內有充氣彈床、荔園嘉年華及夾公仔等活動，場內歡樂氣氛也令家長更容易消費。

 

「肝炎檢測快車」首進駐　為家長提供免費快測
「兒童動漫卡通嘉年華」亦特設「身心靈療癒區」，以「螢火蟲之旅」為主題，打造「黑暗中漫步」及「黑暗中的導遊」等區域，小朋友可在場內欣賞藝術裝置，留下獨特回憶。而香港肝壽基金的「肝炎檢測快車」亦首次進駐「兒童動漫卡通嘉年華」，並座落於「身心靈療癒區」，為入場人士提供免費肝炎病毒測試，吸引不少家長前往檢測，為健康把關。

 

第六屆兒童動漫卡通嘉年華 全香港最大親子展覽圓滿結束 入場人次創新高！再次突破30萬人次進場！

 

「扮鬼扮馬BB爬行暨超級運動會」氣氛熱烈
由HAHAYA呈獻、D Mind & the Prince 與《親子頭條》全力支持的「扮鬼扮馬BB爬行暨超級運動會」氣氛熱鬧，BB們精心裝扮，全力以赴瞓身比賽，家長亦十分投入！

 

田叔叔首次化身偵探　演出兒童劇
今次大會亦很榮幸再次邀請到田叔叔，在會場化身偵探，同小朋友講故事！田叔叔很欣慰及開心，指「原來香港都可以搞到啲人流咁旺嘅『留港活動』，個個小朋友都拉住爸爸媽媽手衝入場。」他又預告將會現身12月「兒童書展」，大人小朋友記得留意！

 

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