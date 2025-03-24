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立即報名「金匯機遇箇中尋」研討會 與著名金匯專家探討未來金匯走勢

24/03/2025

立即報名「金匯機遇箇中尋」研討會 與著名金匯專家探討未來金匯走勢

 

「金匯機遇箇中尋」研討會 ，與著名金匯專家探討未來金匯走勢

 

2025年各國政策及地緣政治因素令金匯市場面臨挑戰，大家應如何從中尋找投資機遇，靈活投資？


 
樂天證券香港是次聯同樂天證券金業邀請了2位資深金匯分析師與大家一起探討外匯及金銀市場走勢與前瞻，包括：
貿易戰及俄烏戰事如何影響外匯及黃金表現？
特朗普政策對美元及黃金價格有甚麼潛在影響？應如何佈局？
歐元創16年來最強單週表現，下跌趨勢終逆轉？


 
歡迎各位投資者即場互動向專家提問。立即報名參加免費講座，及早預留您的位置！

 

立即報名: https://tinyurl.com/35vhkej8

**請選擇2025年4月9日的「金匯機遇箇中尋」研討會**


樂天證券香港主辦，樂天證券金業合辦
「金匯機遇箇中尋」研討會
研討會主題：金匯機遇箇中尋
研討會講者：盧楚仁先生及陳健豪先生
日期：2025年4月9日（星期三）
時間：晚上7:00 – 9:00（登記時間: 晚上6:30 – 7:00）
地點：康泰會展商務中心（香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓（港鐵金鐘站D出口））
費用：全免 (請按此預先登記，名額有限)


盧楚仁先生 (Jasper LO)
資深獨立外匯商品分析師
盧楚仁先生自1987年投身金融業，曾經任職各大上市金融機構及銀行部門主管。盧先生亦經常接受各大傳媒訪問，及投資者教育工作。


陳健豪先生 (Aaron CHAN)
資深外匯評論員
陳健豪 (Aaron) 為香港和亞太地區享有盛名的外匯分析師和評論員，擁有超過20 年的金融市場經驗，先後任職於多家世界知名的外匯交易商並擔任重要職位。Aaron 同時是香港無線電視TVB、 Now TV、有線電視、Viu TV 和新城財經台的長期評論員，其見解和匯市研究也經常見諸報端，在 《東方日報》、《頭條財經》、《經濟一週》、《經濟日報》等媒體上出版和發佈；亦定期為 investing.com, aastocks.com 和quamnet.com 等網上財經平台撰寫外匯專欄。

 

免責聲明: 此活動由樂天證券香港舉辦，樂天證券金業合辦。本活動並非及不應被視為邀約、招攬、邀請、建議買賣任何投資產品或投資決策之依據，亦不應被詮釋為專業意見。 投資涉及風險。 參與本活動的人士或在作出任何投資決策前，應完全了解其特點及風險，仔細考慮有關產品或服務是否適合本身的情況包括財務狀況及需要、投資目標及經驗。 必要時應尋求適當的專業意見。

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2025 10:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/04/2025 10:10
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