立即報名「金匯機遇箇中尋」研討會 與著名金匯專家探討未來金匯走勢

「金匯機遇箇中尋」研討會 ，與著名金匯專家探討未來金匯走勢

2025年各國政策及地緣政治因素令金匯市場面臨挑戰，大家應如何從中尋找投資機遇，靈活投資？





樂天證券香港是次聯同樂天證券金業邀請了2位資深金匯分析師與大家一起探討外匯及金銀市場走勢與前瞻，包括：

貿易戰及俄烏戰事如何影響外匯及黃金表現？

特朗普政策對美元及黃金價格有甚麼潛在影響？應如何佈局？

歐元創16年來最強單週表現，下跌趨勢終逆轉？





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**請選擇2025年4月9日的「金匯機遇箇中尋」研討會**



樂天證券香港主辦，樂天證券金業合辦

「金匯機遇箇中尋」研討會

研討會主題：金匯機遇箇中尋

研討會講者：盧楚仁先生及陳健豪先生

日期：2025年4月9日（星期三）

時間：晚上7:00 – 9:00（登記時間: 晚上6:30 – 7:00）

地點：康泰會展商務中心（香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓（港鐵金鐘站D出口））

費用：全免 (請按此預先登記，名額有限)



盧楚仁先生 (Jasper LO)

資深獨立外匯商品分析師

盧楚仁先生自1987年投身金融業，曾經任職各大上市金融機構及銀行部門主管。盧先生亦經常接受各大傳媒訪問，及投資者教育工作。



陳健豪先生 (Aaron CHAN)

資深外匯評論員

陳健豪 (Aaron) 為香港和亞太地區享有盛名的外匯分析師和評論員，擁有超過20 年的金融市場經驗，先後任職於多家世界知名的外匯交易商並擔任重要職位。Aaron 同時是香港無線電視TVB、 Now TV、有線電視、Viu TV 和新城財經台的長期評論員，其見解和匯市研究也經常見諸報端，在 《東方日報》、《頭條財經》、《經濟一週》、《經濟日報》等媒體上出版和發佈；亦定期為 investing.com, aastocks.com 和quamnet.com 等網上財經平台撰寫外匯專欄。

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