Mox推美元存款優惠 高達3厘活期利率搶灘市場

數字銀行Mox由3月1日起，宣布推出一系列美元存款及投資優惠，焦點在於高達3厘的美元活期存款年利率及免港元/美元兌換費，為客戶提供靈活的跨貨幣理財選擇，並提升美元資產的回報吸引力。

靈活理財策略 打造美元資產增值新模式

在全球利率持續高企的背景下，美元資產的吸引力不斷提升，而Mox的新優惠計劃正好迎合了市場需求。除了高息美元活期存款外，Mox還鼓勵用戶通過Mox Invest進行美股、ETF及基金投資買賣，為客戶提供更多元化的理財選項。

此外，Mox採用匯率中間價，絕無加成。免兌換費的服務進一步降低用戶進行跨貨幣交易的門檻，大大提升了資金靈活性。對於希望以美元作長期儲備或短期靈活增值的客戶而言，這項優惠絕對值得考慮！

優惠亮點：

1. 1%基本美元活存款年利率

客戶存入美元活期戶口可無上限，無條件獲享1厘的基礎年利率，提供穩定的收益起點。

2. 免港元/美元兌換費

客戶可享用匯率中間價進行港元與美元的兌換，全面免除兌換費用，降低交易成本。

3. 額外2厘投資利率獎勵

每月於Mox Invest投資達25,000港元等值的客戶，可獲得當月美元活期存款的額外2厘年利率獎勵。這意味著，總美元活期存款利率可高達3厘#！且當中無任何利息上限或級別限制。

除了美元優惠外，Mox的港元活期存款也提供吸引的回報。首HKD249,999.99的港元存款可享高達1.875%的年利率，而餘下HKD250,000至HKD5,000,000的存款則享有高達3%的年利率。這一設計為不同資金規模的客戶提供靈活的理財選項，平衡流動性與收益率。

有興趣的客戶可到訪Mox官網了解更多詳情：https://mox.com/zh/promotions/casa-tier/

#受投資額外年利率推廣活動（2025年3月）條款及細則約束。

本文僅供參考，不構成投資建議。投資涉及風險。受Mox Invest條款及細則約束。

本文所載的資料僅供香港居民使用。

貨幣兌換涉及風險。你可能會因在Mox應用程式上進行貨幣兌換而蒙受損失（包括匯率波動）。

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