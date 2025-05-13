  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

第八屆兒童書展｜5.23開鑼　親子減壓！開心激玩閱讀嘉年華

13/05/2025

第八屆兒童書展｜5.23開鑼　親子減壓！開心激玩閱讀嘉年華

 

第八屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」將於2025年5月23-25日假亞洲國際博覽館舉行！今屆「兒童書展」加開至5個展覽廳，總面積達28,400平方米，首設4大展區：「香港學校展區」、「大灣區BB展區」、「文化創意展區」及「創科教育展區」。小朋友5-6月考試壓力大，在「兒童書展」開心暢玩，減輕課業壓力，更可緩和親子關係，一舉兩得！

 

第八屆兒童書展｜5.23開鑼　親子減壓！開心激玩閱讀嘉年華

今屆大會提倡以AI、VR等教育科技輔助閱讀，更有豐富玩樂元素，以遊戲激發小朋友創意思維。

 

調查：閱讀推廣活動以嘉年華模式最受歡迎

AI應用愈加普及，兒童青少年閱讀習慣面臨不少挑戰。香港出版學會每年皆進行「香港全民閱讀調查」，學會今年特別關注青少年閱讀和學習影響，並於今年4月發布「2025香港全民閱讀調查報告」。 報告指，紙本書年均閱讀量下跌至61%，但仍佔主流。

 

61%高中生認同AI為未來趨勢，然家長心態矛盾，一方面認同AI有助提升效率，一方面憂慮削弱子女自主學習能力。數據顯示，青少年偏好跨界元素（如結合音樂、科技），故學會建議各持份者可合辦具跨界元素的閱讀嘉年華。此外，善用AI、VR等教育科技輔助閱讀，亦可提升小朋友參與感與學習動機。

 

有見及此，今屆「兒童書展」首設4大展區，其中「創科教育展區」，提供無人機體驗及VR遊戲等。場內亦設其他遊樂設施，包括：荔園嘉年華及激光跳彈床等，讓小朋友在遊戲中激發創意及學習興趣。

 

第八屆兒童書展｜5.23開鑼　親子減壓！開心激玩閱讀嘉年華

「兒童書展」總策劃盧英傑先生認為，小朋友5至6月考試壓力大，在「兒童書展」開心暢玩，減輕課業壓力，更可緩和親子關係，一舉兩得！

 

第八屆兒童書展｜5.23開鑼　親子減壓！開心激玩閱讀嘉年華

「VR遊戲區」有多項刺激VR遊戲，兒童書展宣傳推廣大使伍文生先生（文生哥哥）更親身試玩！

 

此外，多個政府部門如保安局禁毒處、香港警務處及衛生署控煙酒辦公室亦鼎力支持，於展場設攤位及吉祥物互動推動公眾教育。

 

第八屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」

日期：2025年5月23日至25日（星期五至日）

時間：5月23-24日10:00-20:00，5月25日10:00-19:00

地點：亞洲國際博覽館3,5,6,7,9號展覽廳

票價：標準門票成人$100、兒童$50

官方網站：https://www.childrensbookfair.com.hk/

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回最Hit資訊

相關資料 - 

異動股

異動股

01198

皇朝家居

0.260

異動股

00498

藍河控股

0.063

異動股

02359

藥明康德

70.350

更多最Hit資訊

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02359 藥明康德
  • 70.350
  • 06969 思摩爾國際
  • 20.700
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 7.340
  • 09926 康方生物
  • 82.950
  • 00316 東方海外國際
  • 128.300
股份推介
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.600
  • 目標︰$165.50
  • 09999 網易－Ｓ
  • 198.100
  • 目標︰$207.00
  • 02209 喆麗控股
  • 5.000
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 51.800
  • 目標︰$55.00
  • 01336 新華保險
  • 35.550
  • 目標︰$40.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.700
  • 00700 騰訊控股
  • 511.000
  • 00388 香港交易所
  • 400.400
  • 00001 長和
  • 45.450
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.750
報章貼士
  • 03320 華潤醫藥
  • 5.260
  • 目標︰$7.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 33.750
  • 目標︰--
  • 02076 ＢＯＳＳ直聘－Ｗ
  • 69.500
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/06/2025 12:45  《午市前瞻》恒指短線難上兩萬四，高追新消費F4應考慮三因素

05/06/2025 12:06  恒指半日升98點報23752，美團獲北水力捧，貿易相關股受壓

05/06/2025 11:27  富途證券暫停內地新客以存量證明開港股帳戶

05/06/2025 10:58  《異動股》蜜雪挫7%，泡泡瑪特跌3%，新消費股破頂後齊回吐

05/06/2025 10:45  官媒繼續追擊老虎證券，實測開港股帳戶，獲提供虛假證明成功開戶

05/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３５﹒１６億元，買美團沽騰訊

05/06/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】星展看好理想汽車，滙證升中生製藥目標逾三成

05/06/2025 11:42  《財資快訊》美電穩報７﹒８４５６，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

老鋪黃金突破千元關後即捱沽，半日倒跌近9%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

東風集團跌逾14%，母企與長安汽車重組合併或告吹新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新經濟股｜老鋪黃金成「金牛股」後倒跌，高位散貨？新文章
品味生活
生活
人氣文章

政經范局．范強

美防長獅城撥火，烏克蘭偷襲遠東
人氣文章

Shopping What’s On

沙田HomeSquare「香港家居折2025」：逾80,000件激筍名牌家品低至$1及1折！必搶$1枕頭/餐椅、1折床褥/梳化/按摩椅
人氣文章

FOCUS

核電 | FOCUS | 科技巨頭下注「核躍進」，終極能源解放仍看聚變
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

「『紋』以載道」：沉浸式光影體驗，是故宮版TeamLab展覽？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

夏日高蛋白瘦身法最終章！營養師推介3款肉類：三文魚、雞胸、罐頭吞拿魚！日常飲食避開2大陷阱
人氣文章

Art & Living

大阪世博2025：走進卡地亞女性主題展館Women’s Pavilion，探討性別平等與女性心聲
健康好人生 Health Channel
人氣文章
養生之道 │ 80年代「御用惡女」梁珊多年回流，80高齡近況大談養生之道 新文章
人氣文章
失眠 │ 31歲IU自創「1分鐘快速入眠法」，醫生認證有效尤其適合高壓族
人氣文章
糖尿病｜自我檢測是否高糖一族？血糖正常值是多少？5大飲食原則配合3大營養素 助你遠離都市慢性病 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2025 13:20
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2025 13:20
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2025 13:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/06/2025 13:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/06/2025
老鋪黃金突破千元關後即捱沽，半日倒跌近9%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美防長獅城撥火，烏克蘭偷襲遠東

04/06/2025 12:56

大國博弈

關稅戰 | 白宮稱特朗普於周二簽署行政命令，上調鋼鋁稅至50...

04/06/2025 10:12

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐兌換外幣資金可享7日10厘，...

01/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處