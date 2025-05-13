第八屆兒童書展｜5.23開鑼 親子減壓！開心激玩閱讀嘉年華

第八屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」將於2025年5月23-25日假亞洲國際博覽館舉行！今屆「兒童書展」加開至5個展覽廳，總面積達28,400平方米，首設4大展區：「香港學校展區」、「大灣區BB展區」、「文化創意展區」及「創科教育展區」。小朋友5-6月考試壓力大，在「兒童書展」開心暢玩，減輕課業壓力，更可緩和親子關係，一舉兩得！

今屆大會提倡以AI、VR等教育科技輔助閱讀，更有豐富玩樂元素，以遊戲激發小朋友創意思維。

調查：閱讀推廣活動以嘉年華模式最受歡迎

AI應用愈加普及，兒童青少年閱讀習慣面臨不少挑戰。香港出版學會每年皆進行「香港全民閱讀調查」，學會今年特別關注青少年閱讀和學習影響，並於今年4月發布「2025香港全民閱讀調查報告」。 報告指，紙本書年均閱讀量下跌至61%，但仍佔主流。

61%高中生認同AI為未來趨勢，然家長心態矛盾，一方面認同AI有助提升效率，一方面憂慮削弱子女自主學習能力。數據顯示，青少年偏好跨界元素（如結合音樂、科技），故學會建議各持份者可合辦具跨界元素的閱讀嘉年華。此外，善用AI、VR等教育科技輔助閱讀，亦可提升小朋友參與感與學習動機。

有見及此，今屆「兒童書展」首設4大展區，其中「創科教育展區」，提供無人機體驗及VR遊戲等。場內亦設其他遊樂設施，包括：荔園嘉年華及激光跳彈床等，讓小朋友在遊戲中激發創意及學習興趣。

「兒童書展」總策劃盧英傑先生認為，小朋友5至6月考試壓力大，在「兒童書展」開心暢玩，減輕課業壓力，更可緩和親子關係，一舉兩得！

「VR遊戲區」有多項刺激VR遊戲，兒童書展宣傳推廣大使伍文生先生（文生哥哥）更親身試玩！

此外，多個政府部門如保安局禁毒處、香港警務處及衛生署控煙酒辦公室亦鼎力支持，於展場設攤位及吉祥物互動推動公眾教育。

第八屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」

日期：2025年5月23日至25日（星期五至日）

時間：5月23-24日10:00-20:00，5月25日10:00-19:00

地點：亞洲國際博覽館3,5,6,7,9號展覽廳

票價：標準門票成人$100、兒童$50

官方網站：https://www.childrensbookfair.com.hk/

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