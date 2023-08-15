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大粒MAC「語文的生命」計劃 培養香港年輕一代熱愛中文、傳承中華文化

15/08/2023

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語文與文化　香港學童中文水平的隱憂

香港「兩文三語」教學政策推行多年，香港家長卻普遍偏重英語，以至中小學生的中文水平偏低。最顯著者，是香港中學文憑試（DSE）考生中文科成績強差人意，近日放榜的2023年考試中，只有60.4%日校考生於中國語文科取得第3級或以上成績，持續2年近40%考生中文科不合格，情況令人擔憂。

現時教育局為配合中國語文課程實施，由小一起就提供「建議篇章」。以初小（小一至小三）為例，文言文便增設了20篇範文。對中國語文及文化有深厚認識的林溢欣老師認為，若小朋友難以理解篇章內容，他們只會囫圇吞棗、水過鴨背，更甚者如果學童「怕了中文」，就更難讓其喜愛及感興趣了！

大粒MAC「語文的生命」計劃　從小培養中文樂趣

「慈善傳承」向來是新世界中國地產董事兼周大福慈善基金主席鄭家成先生的父親—鄭裕彤博士的理念，鄭裕彤博士熱心推動教育事業，尤重「飲水思源」，心繫家國根源。而鄭家成先生繼承父親鄭裕彤博士的理念，積極策劃不同慈善計劃，如以淨緣慈善基金發起的：「正向動力計劃」及「大粒MAC教室」閱讀計劃等，讓社區上更多有需要的人士受惠。

 

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（左起）淨緣慈善基金董事蔡永璣先生、鄭家成先生及《親子頭條》董事總經理盧英傑先生於「正向動力計劃」及「大粒MAC教室」閱讀計劃活動上合照。「大粒MAC教室」閱讀計劃以出版一套實體親子繪本為目標。在繪本中，鄭裕彤博士化身人生導師「大粒MAC」，與小朋友分享12位古今中外的偉人故事，如：愛迪生、孔子、霍金等，透過各偉人的生平、思想，了解其處世態度及人生智慧，為新生代培育正向價值觀，發掘人生意義。

 

大粒MAC「語文的生命」學好中文計劃，以免費向多間中小學的圖書館添置中文教材為目標，期望透過計劃推動全港學生學好中文及認識中華文化。計劃邀請了林溢欣老師擔任「閱讀大使」。林溢欣老師有豐富的教育經驗，亦十分留意本港中小學生的中文水平及學習需要。而計劃中的教材亦由林溢欣老師及其中文團隊編寫，內容深入淺出，讓孩子理解中文所學，繼而觸類旁通。學生可循序漸進地學習，及早讓小朋友對中文產生興趣，對中華文化傳承大有幫助。

大粒MAC「語文的生命」傳承大使　讓傳承進入校園

為推動「語文的生命」計劃，前新世界發展有限公司執行董事兼聯席總經理陳觀展先生及原廣州市黎子流市長秘書莫夏星先生獲邀擔任大粒MAC「語文的生命」傳承大使。早前於香港書展2023舉辦大使委任典禮中，陳觀展先生出席並由淨緣慈善基金董事蔡永璣先生頒發委任狀；而莫夏星先生將於稍後舉辦的活動中完成委任儀式。兩位大使亦期望可帶動香港年輕一代更有興趣及動力學習中文，承傳中國文化。

 

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前新世界發展有限公司執行董事兼聯席總經理陳觀展先生獲邀擔任大粒MAC「語文的生命」計劃傳承大使，並由淨緣慈善基金董事蔡永璣先生頒發委任狀。

 

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（左起）藝人李尚正、淨緣慈善基金秘書長鄺玉英女士、淨緣慈善基金顧問馬志恆先生、淨緣慈善基金董事蔡永璣先生、淨緣慈善基金董事莊婉華女士、前新世界發展有限公司執行董事兼聯席總經理及大粒MAC「語文的生命」計劃傳承大使陳觀展先生、藝人麥雅緻及囝囝Makson、車婉婉及兒子Justus、《親子頭條》董事總經理盧英傑先生、大粒MAC「語文的生命」計劃閱讀大使林溢欣老師、林盛斌及兒子Jaye於大粒MAC「語文的生命」大使委任典禮中大合照。

 

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淨緣慈善基金董事莊婉華女士認為小朋友應自小學好中文，而大粒MAC「語文的生命」計劃的教材可讓小朋友可培養對中文的興趣。

 

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淨緣慈善基金董事莊婉華女士與大粒MAC「語文的生命」計劃閱讀大使林溢欣老師在大粒MAC「語文的生命」大使委任典禮中接受HOY TV訪問。

 

意義深遠　讓新一代對中華文化感自豪
大粒MAC「語文的生命」計劃只是中華文化傳承的一塊拼圖，期望透過本計劃，讓香港新一代可從小培養喜愛中文及中華文化，繼而推廣中華優秀文化的使命，並對中華文化感到自豪。

淨緣慈善基金
淨緣慈善基金是於2022年由周大福企業創立，致力推廣及實踐正向生命教育，拓展公益慈善事業，普澤弱勢，共享資源，創造價值，共建兼容和諧、互助共融的友善社區。

淨緣慈善基金網頁
https://www.jing-yuan.org/

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