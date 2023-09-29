  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

耆老同行 攜手預防認知障礙

29/09/2023

您是否曾經擔心自己或親愛的家人不知不覺地患上認知障礙？衞生署及中文大學醫學院研究指出，本港70歲以上的長者，每10人就有1名患有認知障礙症。

日本命力與您攜手，及早預防認知障礙，讓每人都擁有健康、活力的大腦。我們誠摯邀請您前來日本命力旗艦店和日本命力概念店，免費獲取認知障礙評估，認識寶貴的護腦健康資訊。

此外，現埸更設有專業營養師諮詢服務，根據您的個人需求和腦部健康目標，提供專業的護腦健康營養建議。將為您制定個性化的飲食計劃，包括營養豐富的食物建議和營養補充品，以最大程度地提高腦功能和預防認知障礙。
 
透過日本命力營養師的指導，您將能夠為自己的大腦健康打下堅實的基礎。

完成檢測後，客人即場購買日本命力「腦鑽素」可享額外7折優惠。

活動由即日開始至2023年10月31日結束。

歡迎致電查詢及預約：

日本命力旗艦店：尖沙咀新港中心1座16樓1601室
電話：852 2713 6061 / Whatsapp：852 5229 6934

日本命力概念店：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場9樓913號舖
電話：852 3565 5966

＊敬請提前預約蒞臨，以助我們實施人流管理

 

20230929-concord-content

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回最Hit資訊

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

66.800

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.320

異動股

01919

中遠海控

7.660

更多最Hit資訊

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 66.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.320
  • 01919 中遠海控
  • 7.660
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 66.300
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 124.100
股份推介
  • 03306 江南布衣
  • 10.380
  • 目標︰$10.70
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 8.000
  • 目標︰$9.00
  • 02888 渣打集團
  • 70.400
  • 目標︰$80.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.680
  • 目標︰$6.20
  • 03692 翰森製藥
  • 9.990
  • 目標︰$11.26
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.750
  • 00700 騰訊控股
  • 297.600
  • 00001 長和
  • 40.300
  • 00388 香港交易所
  • 285.400
  • 00005 滙豐控股
  • 60.850
報章貼士
  • 00636 嘉里物流
  • 6.740
  • 目標︰--
  • 09909 寶龍商業
  • 3.190
  • 目標︰--
  • 00285 比亞迪電子
  • 35.600
  • 目標︰$40.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/10/2023 12:26  【ＪＰＥＸ】消息：警拘TVB藝員鄭雋熹，累計20人被捕

04/10/2023 07:54  渣打(02888)歐洲再斥1.7億元回購242.1萬股

04/10/2023 09:01  【外圍經濟】新西蘭儲備銀行議息後宣布將指標利率維持在5.5厘

04/10/2023 09:01  《中國要聞》泰國商場槍擊案致中國公民1死1傷，泰總理聯絡中方

04/10/2023 09:06  【國際要聞】少年闖曼谷暹羅購物城開槍2死6傷，一名中國遊客亡

29/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒２９億元，買美團沽中石油

04/10/2023 08:36  【大行炒Ｄ乜】星展削新世界逾三成目標，申洲獲升目標評級

29/09/2023 12:37  《嚟緊炒Ｄ乜》新地大股東頻增持，長線目標價１１０銀

04/10/2023 11:36  《財資快訊》美電升報７﹒８３１３，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>雙櫃台模式懶人包

「港幣-人民幣雙櫃台模式」懶人包
人氣文章

新聞>中國故事

【動態調整】地產業成最不穩定因素，機構調整中國經濟增長預測，看淡明年增速
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】眾議院權力地震，美政治亂象冰山一角
品味生活
生活
人氣文章

財識兼收．止凡

今次綠債內在價值歷來最高
人氣文章

小薯茶水間

美國《時代》雜誌評選全球最佳公司排名！科技巨企穩佔頭4位！Apple屈居第二？冠軍打破「同工不同酬」待遇差異！香港企業只有呢間上榜！
人氣文章

小薯茶水間

電費減免 | 港燈電費下調！17%港島住戶、逾63萬張賬單「零電費」！3人家庭大約減幾多？仲有4大電費優惠計劃，即睇受惠對象、申請資格
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

10大出軌先兆逐個數！宅男突然外向兼嗜好多多？有外遇性事唔一定減少？一東西最易看出破綻！發現伴侶出軌切忌做呢件事
人氣文章

港女講男．妮洛

男友沒結婚意欲，卻建議未婚懷孕！先有後婚有甚麼保證？
人氣文章

Art & Living

PHILLIPS秋拍：奈良美智《不就是不》、劉野《最後的巴洛克》、Nicolas Party罕見油畫作品率先登場！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
關係中的分歧點：婚後自慰比床事還要多，是過分被動還是不夠愛？
人氣文章
咖啡熱量 | 一杯 Pumpkin Spice Latte 的熱量、糖份、脂肪比普通Latte多幾多？這杯秋冬特飲適合每天飲用？
人氣文章
世界認知障礙症月︰九巴App增尋人啟事、煤氣公司設遙距緊急關火！共建認知障礙友善社區
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/10/2023 16:27
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/09/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/10/2023 16:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/10/2023 16:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章雙櫃台模式懶人包04/10/2023
「港幣-人民幣雙櫃台模式」懶人包
人氣文章中國故事04/10/2023
【動態調整】地產業成最不穩定因素，機構調整中國經濟增長預測，看淡明年增速
人氣文章FOCUS04/10/2023
【FOCUS】眾議院權力地震，美政治亂象冰山一角
人氣文章財經熱話04/10/2023
美元美債息攀升金價七連跌創7個月低，金價年底前可反彈？金礦如何部署？
人氣文章財經熱話04/10/2023
《午市前瞻》外圍因素影響港股後市 友邦回購利好上望70元
人氣文章大行報告04/10/2023
【大行炒D乜】再有券商降新世界目標價，高盛續籲買入百勝惟微降目標
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金