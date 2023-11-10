「大灣區青年發展論壇2023」圓滿舉行 灣區多元共融 助青年開創明天

主禮嘉賓與一衆與會嘉賓講者合照留念。（前排由左至右）楊彬、霍啟剛、胡章宏、宋來、麥美娟、黃永光、史秀美、黃進達、甄韋喬；（後排由左至右）林屴汧、潘智豪、譚嗣籇、王志豪、粘清澤、黃克強、李帆風、邱達根、毛俊輝、關俊文、李煥明、莫樹錦、王祖藍、張小倫。

青年人是香港以至國家未來的棟樑，也是推動社會和經濟長遠發展的重要引擎。正如國家主席習近平所言：「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。」面對社會環境急速變化，為幫助青年人更好地把握時代機遇，大灣區共同家園青年公益基金日前聯同香港經濟日報集團和大灣區共同家園發展基金舉辦「大灣區青年發展論壇2023」，邀請來自不同界別和行業的嘉賓講者與全港逾700名青年，一同探索香港青年在大灣區的發展機遇。活動更被納入為民政及青年事務局主辦的「青年節@HK」節目之一。

「大灣區青年發展論壇2023 」全場大合照。

創新和創意向來是年青人的最大優勢，而培養青年人的多元發展，配合國家發展政策，將可進一步鞏固香港的優勢。為此，在香港會議展覽中心舉行的「大灣區青年發展論壇2023」特別以「多元共融 開創明天」作為主題，期望透過論壇，讓參加者了解香港在大灣區擔當的重要角色，以至不同界別和行業的發展趨勢，幫助他們擴闊視野，為未來投身社會作好準備，共創明天。

各界攜手 助青年擴闊視野

是次論壇得到政府及各行業領袖的支持及出席，攜手為青年人的多元化發展共謀對策。論壇當天的主禮嘉賓包括：香港特別行政區政府民政及青年事務局局長麥美娟、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室青年工作部副部長、一級巡視員宋來教授、大灣區共同家園青年公益基金主席暨信和集團副主席黃永光、大灣區共同家園投資有限公司總裁暨香港金融發展局董事胡章宏博士、香港經濟日報集團董事總經理兼經濟通董事總經理史秀美，以及大灣區共同家園青年公益基金常務副主席暨香港立法會議員、霍英東集團副總裁霍啟剛。

推進大灣區協作 實現青年多元化發展

民政及青年事務局局長麥美娟致辭時表示，現屆政府一直不遺餘力地推動青年發展，而為了向有意在香港和大灣區內地城市創業的青年提供更到位的支援，民青局亦推出了相應的計劃。她說：「當中有不少青年創業家已經陸續落戶在不同的大灣區內地城市，充分把握粵港澳大灣區建設帶來的商機，一圓創業夢。此外，由 2023年起每年舉辦『青年節@HK』亦是《青年發展藍圖》的一項重要措施。除了今天這個活動，『青年節』匯聚了約200項活動，項目多元豐富，切合不同青年的興趣和需要。」

民政及青年事務局局長麥美娟





大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光致歡迎辭時說：「國家主席習近平在今年4月視察廣東時強調，『要令粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地，及中國式現代化的引領地』。而中央政府最近公布的《河套規劃》，將透過港深兩地共同聯手，鼓勵更多創科企業落戶『深港科創合作區』，共同為大灣區構建國際創新人才港，充分體現國家對香港的信任和支持。」他指出，香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，青年是香港以至國家未來發展的重要力量，基金將繼續創造更多機會支持青年多元發展。



為使青年人了解大灣區發展的獨特優勢，論壇邀請了中國移動香港有限公司董事兼行政總裁李帆風擔任主題嘉賓講者，分享其對數字經濟、人工智能和大數據相關的見解。此外，更特別聚焦「創業跨領域」、「創科跨世代」，以及「文體跨國界」三大青年切身議題，由相關界別的青年領袖與專業人士進行專題演講和趨勢討論，鼓勵有不同興趣和志向在青年人就創業、創科，以至文化及體育等領域尋找發展路向，發揮所長，實現理想。

大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光

多元創業支援 迎接未來新經濟

提到創業，俗語雖云：「創業容易守業難」，然而要在所屬市場中突圍而出，年青人除了需要熱情和毅力外，創新思維同樣不可缺少。



為探討如何讓青年人更容易地踏上創業之路，論壇首個專題討論「創業跨領域」邀得香港科技園公司行政總裁黃克強、Klook營運長COO暨聯合創辦人王志豪、GoGoX聯合創辦人關俊文、綠芝園Farm66公司創辦人及行政總裁譚嗣籇，以及香港科技園公司創業培育計劃及企業加速器總監粘清澤擔任嘉賓講者。一眾嘉賓講者認為大灣區的迅速發展為創業者帶來了很多優勢，他們鼓勵青年人擴闊視野，定下目標，融入創新元素，將意念逐步轉化為商業計劃。另外，他們又提到大灣區現有不少創業基地、創業比賽、孵化平台及創業基金等，可讓青年人更容易踏上創業之路，同時為社會的商業模式帶來新的創意，以迎接跨越界限的未來新經濟。

融合知識與經驗 推動創科發展

跨界協作除可以為年青人開拓更廣闊的創業空間外，透過跨世代的合作與交流，集思廣益，更可達到知識的傳承和融合，讓年青人的創新思維和技術專長得到最大的發揮。



第二個專題討論為「創科跨世代」，由香港特別行政區立法會議員（科技創新界），香港資訊科技聯會會長邱達根、其士（網絡科技）有限公司總經理李煥明博士、香港中文大學醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦教授，以及博勝集團聯合創辦人暨行政總裁、2022年十大傑青潘智豪擔任嘉賓講者進行討論。



他們分享了大灣區擁有的優越地理位置、龐大的市場、豐富的資源及各種利好政策，如何令香港發揮科研及國際化等的優勢，繼而推動香港成為國際創科中心及提升競爭力，為加快國家科技建設及於學術、研究及培育人才方面作出更多貢獻。

文體新力量 凸顯香港軟實力

香港除了在創新創意方面享負盛名，多年來更是亞洲文化的樞紐，薈萃中西文化，而近年香港青年運動員亦在國際體壇發光發亮，充分展現香港在國家以至國際所具備的文化與體育力量。



大會第三個專題討論為「文體跨國界」，邀請了香港話劇團桂冠導演毛俊輝教授、手工藝創作有限公司董事王祖藍、本地樂團及合唱團藝術總監及首席指揮林屴汧，以及香港劍擊運動員張小倫擔任嘉賓講者共同探討議題。



一眾嘉賓講者認為，文化和體育具有獨特的力量，能突破地域、語言和文化的差異，連結人們的心靈，而香港青年人可透過提升文化藝術及體育等軟實力，在國際舞台說好香港以至中國故事，發揮自身潛能，使國家及香港文體產業不斷蓬勃融合發展。如果想了解「大灣區青年發展論壇2023」的更多詳情，可瀏覽 https://www.gbayouth.org.hk/。

主禮嘉賓合照。（左至右）霍啟剛、胡章宏、宋來、麥美娟、黃永光、史秀美。

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