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3V健康裝飾耐火板　抗病毒、抗菌　打造健康的家

22/11/2023

家是讓人最放鬆的地方，但是每天外出，少不免會將細菌病毒帶回家。想要好好地享受家的溫馨寫意，又保障家人的健康，龍騰世紀實業發展（香港）有限公司（龍騰世紀實業）全新推出的3V健康裝飾耐火板正是美觀、耐用兼抗菌、抗病毒之選。3V品牌更邀請到一向形象陽光、顧家的著名演員黃浩然擔任品牌代言人，並拍攝了一段有趣、具創意的廣告。3V 品牌日前舉辦了發布會，向公眾宣布3V健康裝飾耐火板正式在香港上市。

 

 3V健康裝飾耐火板正式上市。左起：石晋安、黃麗燕、黃浩然、石鎮源、丘書捷、黃學雯。

 

龍騰世紀實業股東兼總裁、3V創始人丘書捷在致辭時回顧，龍騰世紀實業24年來一直主營耐火板，在疫情期間愈戰愈勇，找到新的突破點，研發出抗菌、抗病毒的3V品牌，為廣大市民帶來醫療級的保障。他續指，黃浩然重視家庭和充滿正能量的形象非常適合3V品牌，所以邀請他擔任代言人。

 

3V品牌耐火板　耐用兼抗病毒抗菌

3V品牌是龍騰世紀實業回應大眾在疫情期間對健康愈加重視的趨勢而研發的新產品。龍騰世紀實業發展股東兼副總裁、3V創始人黃麗燕詳細介紹經過3年研發的3V健康裝飾耐火板。

3V健康裝飾耐火板採用熱固性樹脂含浸裝飾紙與優質牛皮紙浸膠及高壓加工等程序而成，在生產的過程中加入阻燃、環保、日本抗病毒、抗菌等技術，達至耐火、耐磨、抗撞擊、防變色、不怕高溫、抗病毒、抗菌等防護。黃麗燕指3V產品經過TUV 德國權威認證機構檢測，擁有6大權威抗病毒性能及11大權威抗菌性能，能夠對抗腸道病毒71型、甲型流感病毒H1N1、甲型流感病毒H3N2、人冠狀病毒HCoV-229E、鼠諾如病毒、貓杯病毒等病毒，抗菌方面亦可對抗大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等。在產品使用中，可有效抑制99%以上的病毒和細菌的侵害，破壞病毒和細菌的繁殖能力，大大減少了居家生活和公共場合病毒和細菌集中感染和交叉感染，令產品達到高級防護。

3V 健康裝飾耐火板採用了日本抗病毒、抗菌技術，有效破壞病毒和細菌的繁殖能力，切斷傳播途徑，為用家帶來健康的新空間。

 

另外，3V健康裝飾耐火板亦通過SGS 歐盟標準的認證 ，在產品的質量得到認證，可以經久耐用。3V的板材具有極強裝飾性，因為表面的裝飾紙配有不同壓紋的處理方式，可以打造木紋、石紋、花紋、素色、幾何設計圖案選擇，打造出理想的室內設計效果。3V健康裝飾耐火板更配有高品質環保原色封邊，加工後令耐火板渾然一體，完美裝飾家居。黃麗燕更分享3V品牌下的兩大產品。3V A級不然板、醫療板，集不然、甲醛釋放量低、易於清潔等特性，適用於人口密集或防火要求較高的場所。另一款3V抗倍特板則可以定制2-25mm厚度，可作為結構性材料使用，除了常用花式可以定制個性圖案，適用於家居或公共空間的設施裝飾，在家居可以應用於廚櫃枱面、浴室枱面、餐桌、書桌、門扇等，亦可用於防風牆、空間區域分隔等。


黃浩然任代言人　重視家居板材
黃浩然主演的3V品牌廣告，一人分飾多角，包括爸爸、化驗師、設計師。他直言廣告拍攝過程很有趣，可以挑戰不同的角色，拍攝過程亦加入了很多創意元素，成品既生活化，又富有趣味。黃浩然亦分享，平時作為演員要長時間拍攝，在家就是他的休息時間，所以特別希望家中布置得非常舒服，讓他可以好好休息，然後努力工作，迎接新挑戰。「我很喜歡木紋，因為特別有溫暖的感覺。」

 

 

作為兩孩之父，黃浩然特別重視小朋友的健康，精挑細選生活環境，除了住所地區之外，亦重視家居所選用的板材，希望家人住得安心、健康。「3V健康裝飾耐火板可以打造一個健康的居所，有健康才有開心的生活。3V的耐火板有不同的飾面選擇，特別美觀。」他續指傳統耐火板比較單調，但是3V品牌就貼近潮流趨勢，更有眾多花紋選擇，更通過權威機構認證，抗菌、抗病毒，可以為大家打造健康的居所。他續分享：「家庭是我的第一位，而3V品牌希望為大家打造一個舒適、美觀、健康的家。我也希望香港的每個家庭也可以住得開心、健康。」他更希望3V品牌可以以家做起，走到不同的場所，打造更健康的香港。

 

 

黃浩然擔任3V健康裝飾耐火板品牌代言人, 在廣告中更一人分飾多角。

 

聯繫我們：@3vhk.hk    網站：https://www.3vhk.com.hk

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