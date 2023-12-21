WITSA「2023年環球創新及科技卓越成就獎」 兩間本地創科公司及消防處勇奪三奬項 創新科技揚威國際

兩間香港創科公司及香港消防處脫穎而出勇奪國際奬項，獲世界創新科技與服務聯盟(WITSA) 頒發「2023年環球新及科技卓越成就獎」-「電子學習及教育獎(私營/非政府組織)」 - 亞軍、「智慧城市獎 (公營機構)」及「數碼轉型(私營 / 非政府組織)」- 評判嘉許，表揚他們的解決方案的優越表現。本地參獎機構由香港資訊科技商會提名，得獎者已於2023年10月5日於馬來西亞古晉舉辦的頒獎典禮宣佈。

「電子學習及教育獎私營/ 非政府組織)」- 亞軍

愛特蕾集團有限公司的項目「智能職安培訓系統」榮獲「電子學習及教育獎(私營 / 非政府組織)」亞軍。





愛特蕾集團的項目「智能職安培訓系統」

「智能職安培訓系統」是技術領先的VR系統，可以為用戶提供身臨其境的真實感受，讓用戶學習各種專業培訓細節和現實場景，包括港口、密閉空間、禁區、海關區、高壓區和高空作業。通過專有的現場數據採集和圖像處理技術，與實際測量相比，最高精度可達99.5%。自2017年以來，系統已幫助廣泛的政府機構、非政府組織和企業進行培訓。2018年系統曾代表香港財政司司長出席機電工程署成立70週年慶典，並作為香港政府的智能培訓代表項目參加香港國際資訊科技博覽2019。憑藉他們對環境統計的高精度模擬和大數據分析，系統可以涵蓋許多極端情況、安全措施和維護，以符合專業培訓標準，評估潛在問題並降低事故率。



「智慧城市獎(公營機構)」- 評判嘉許

香港消防處的項目「追求專業化和持續改進 - 香港消防處山嶺搜救行動中的創新科技」榮獲「智慧城市獎 (公營機構)」評判嘉許。

香港消防處不斷探索和應用創新科技，為山嶺搜救行動帶來更高效的解決方案。消防處採用了先進的傳感器技術和數據分析，收集更準確的環境和條件資訊，配合自行開發的流動應用程式，以協助現場指揮和救援人員能夠更有效地搜集搜救現場的情況，並能針對性地制定搜救計劃及資源調配。消防處亦與各網絡供應商合作，透過由供應商提供的基站信息，估算失踪者的手機訊號覆蓋範圍，配合三維地圖視域分析，能大大縮窄搜索範圍。此外，消防處亦引入了人工智能和機器學習技術，運用圖像識別和分析軟件，能快速準確地分析搜救現場的大量圖像數據，協助前線指揮官發現潛在的線索和目標，提高搜救效率和成功率。





消防處山嶺搜救手機應用程式

「數碼轉型(私營/ 非政府組織)」- 評判嘉許

中國建築工程(香港)有限公司的項目「C-Smart智慧工地平台」榮獲「數碼轉型(私營 / 非政府組織)」評判嘉許。

中國建築工程代表於馬來西亞頒獎禮上獲頒評判嘉許證書

建築施工傳統的管理手段長久以來一直無法實現精細化管理。面對工地多變的施工環境、大量分判商及工人、不同的移動機械、複雜的流程和管理安排等諸多痛點，中建香港通過自主研發和對前沿科技再創新等方式，以不同的資訊及通訊科技、物聯網、傳感器、人工智能、雲計算、BIM等為基礎，運用和結合現有資源和科技，創新打造 C-SMART 智慧工地管理平台，為地盤提供定制化智慧工地方案，將採集到的工地資訊匯總到一個信息共享平台以進行分析，科學地對建築工程的人員、安環、質量、進度、物資等各方面管理進行全方位的綜合監管，為項目經理和相關持份者隨時隨地提供更透明、更準確的概覽，並可對施工現場進行智能化、數字化、信息化管理，實現行業的數碼轉型升級。

中國建築工程 C-Smart 智慧工地平台

「環球創新及科技卓越成就獎」背景

世界創新科技與服務聯盟(WITSA)由世界各地80多個國家及經濟體的資訊科技行業協會所組成，代表著全球資訊及通訊科技超過九成的市場，每年舉辦一次的「世界資訊科技大會」(WCIT)更已成為其中一個最重要的資訊科技全球會議。而WITSA舉辦的「環球創新及科技卓越成就獎」，在業界極具代表性，向來被喻為「資訊科技界奧林匹克」，參獎名單由WITSA來自全球的資訊科技行業協會提名，以表揚在創新科技與資通訊產業具有傑出表現與貢獻的會員代表之企業或組織。

香港資訊科技商會每屆亦會提名本地優秀代表參加遴選，近年在同一獎項中凱旋而歸的本地代表作品包括：

2010年 「一線通隨身寶服務」



2012年 「EasyHear清晰聽」



2016年 「利用光學的實時動態心率檢測技術」，「開眼界」天開數碼媒體雲端視訊串流平台，「天虹達人SHOW獎勵計劃：《天虹拯救隊》」及「融通電子學習平台」



2018年 「電子健康紀錄互通系統」



2019年 「物聯網強化飛行區管理系統」和「以虛擬實境評估視力障礙」



2020年 「倍靈指環」，「eCare® - 無線安老服務系統」及「4 Little Trees - 人工智能學習應用程式」



2021年 「新一代智能身份證系統」，「人工智能語音分析系統」，「Neuron 智能建築數碼系統 - 以AI及BIM技術令建築物更節能舒適」及「空間數據共享平台–建設環境應用平台–可行性研究」



2022年 「機哥伴小星」

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