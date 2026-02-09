CreFIT維信團體新春送禮 助你守護信貸健康 輕鬆財富累積

新春是檢視及調整財務習慣的適當時機，透過簡單的記賬及分帳功能，可讓開支更清晰可控，為實現財富增長目標提供實質支援，更有效理財，逐步累積財富！CreFIT維信推出「豚圓納福太鼓祭」活動，於2026年2月11日至17日進駐銅鑼灣維多利亞公園、太子花墟公園及荃灣沙咀道遊樂場三大年宵市場。市民可於年宵期間齊齊行大運、領取優惠，同時入手寓意吉祥的賀年禮品，並透過Moni Bill智能記賬工具，為新一年財務規劃奠定基礎。

CreFIT維信一向重視信貸健康及長期財富累積，是次活動由全體員工親自策劃及執行，充分體現企業對財務教育的承諾和全體員工對市民的祝福，希望透過親手打造的攤位與互動體驗，讓大家感受到節日的溫暖，並以輕鬆方式學習管理財務，迎接更穩健的新一年。

活動以水豚君Capi為主角，融入太鼓祭元素，設互動擊鼓區及打卡位，市民可參與擊鼓許願，寓意新一年財務穩健、生活圓滿。活動重點推介Moni Bill智能記賬應用程式，特別適合新春期間的各種消費場景。公司將員工分為三支隊伍，分別負責三大場地攤位設計及互動安排，並設最高30,000港元團隊「開工大利是」及額外有薪年假作為激勵。

信貸健康與旅行分帳功能

Moni Bill除日常記賬外，更設「旅行／聚會分帳」功能，可一鍵自動按人頭計算費用，並支援多幣種記錄。無論新年外遊住宿、餐飲或交通開支，均能即時顯示每人應付金額，避免計數不便。持續使用有助用戶掌握現金流向，維持良好信貸紀錄，為財富累積計劃提供有效支援。

活動設以下優惠：

1) 登記即送50港元現金券 由2026年1月30日起，市民可透過WhatsApp登記，親臨攤位兌換50港元現金券，用於現場購物，名額有限，先到先得。

點擊申請領取$50優惠券

2) 7日記賬任務送100港元現金回贈 兌換現金券後，使用Moni Bill連續7天記錄開支，即可獲100港元現金存入銀行戶口。此任務旨在鼓勵市民於新春期間開始培養理財習慣。



限定賀年吉祥禮品 寓意財富累積

CreFIT維信推出10款以Capi為主題的限定商品，設計兼具實用性及吉祥寓意，適合自用或作為新年禮物：

● 心想事豚繪馬：書寫新年願望，象徵許願成真

● 豚滿缽滿斜孭袋：寓意財運亨通

● 五福臨豚手機繩：招財進寶

● 風生水豚轉運車：運勢向上

● 豚拜御守利是封：印有「八方來財」，適合派發

● 包羅萬豚環保袋：正能量滿載

● 打工豚生存法則文件牌夾：辦公室實用減壓小物

● 響噹噹Capi錘：象徵擊鼓迎福

● 揸Fit豚杯套：日常小配件

● 一豚當先Capi仔公仔：柔軟手感，適合擺放

三大年宵攤位交通資訊

● 銅鑼灣維多利亞公園：攤位#27、#28（近中央草坪），銅鑼灣站E出口步行約8至10分鐘

● 太子花墟公園：攤位#23、#24（近足球場側），太子站A出口步行約8分鐘

● 荃灣沙咀道遊樂場：攤位#113、#114（近荃灣體育館），荃灣站B出口步行約12至15分鐘

CreFIT維信致力提供智慧金融服務。是次活動讓市民在享受年宵氣氛的同時，透過Moni Bill強化信貸健康及分帳管理。新春期間善用工具規劃開支，有助維持財務穩定，逐步實現財富累積目標。

資料由客戶提供

