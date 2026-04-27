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呂宇健Ken Sir藉hmvod重塑經典IP 以《成語動畫廊》佈局文化軟實力 發展港版Netflix

27/04/2026

本地OTT平台hmvod（港交所：08103）近期動作頻頻， 今年3月與TVBI聯手推出高清版《成語動畫廊》項目，成功喚醒跨代集體回憶，更在短期內吸引過萬家庭登記及下載，成為市場焦點。

 

打造「港版Netflix」　強大內容集結本地串流平台

呂宇健（Ken Sir）作為hmvod 新大股東，2025年時增持「HMVOD視頻」股份，Ken Sir就曾公開表示，希望將公司發展為「港版Netflix」。他曾接受傳媒訪問時指，hmvod這品牌在旅行時、以至在環球商場也可見到，所以有其一定價值；其又指該公司過往一直經營租售VCD或CD等業務，一旦轉型成「港版Netflix」，市值有望大增，尤其是計及「中國因素」後，市值將更高。

Ken Sir密密四出找尋合作機會，早前曾於社交平台表示希望hmvod可與天下一合作。而hmvod與TVBI則率先於剛舉行的「兒童書展」宣布合作，在平台推出高清版《成語動畫廊》。

 

重製經典IP大賣昔日情懷

《成語動畫廊》為香港首個本地電視動畫系列，由無綫電視子公司「翡翠動畫」製作，並於1987年首播，是不少8-90後童年回憶。市場分析指，重製經典IP的成本遠低於開發新項目，不少家長於「兒童書展」展期期間成為hmvod用戶，有即場成為用戶之家長稱如今能在高清平台與子女共賞實屬難得，足見「情懷溢價」正是hmvod轉化用戶的關鍵。

 

hmvod重塑經典IP｜呂宇健Ken Sir藉《成語動畫廊》佈局文化軟實力　發展「港版Netflix」

 

轉型中華文化傳播載體　延伸至校園推廣

政府近年積極推動中華文化推廣，施政報告提出多項政策措施，如成立「弘揚中華文化辦公室」、打造「中華文化節」及中國通史系列為品牌項目等。提升中文素養與歷史認知已成教育界重中之重。hmvod選擇推廣親子皆宜的《成語動畫廊》，不僅是商業策略，更是精準切入政策大方向。

此舉讓hmvod從單純影音平台轉型為「文化傳播載體」，項目亦獲教育界支持。香港教育城及優質家長會支持並將項目推廣至校園，支援合資格家庭以有趣學習過程中認識成語，學習中華傳統文化。這種從B2C延伸至B2B（校園推廣）模式，證明優質內容在教育垂直細分市場的強大穿透力，亦足見Ken Sir在教育事業與文化產業的高瞻遠足。

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