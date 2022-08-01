紐約梅隆環球基建股票收入基金：在不同經濟周期創造潛在收益
01/08/2022
潔淨的食水、快捷的網絡、平坦的公路、穩定的電力……基建設施是整個社會得以正常運作的根本。無論經濟環境順逆與否，基建設施都在保障全球數十億人的生活，正正是這種穩定性，使基建行業有望成為通脹升溫下的防守型工具。
為了應對疫情對經濟的打擊，全球各地政府都推出了龐大的財政政策，而基建往往被視為提振經濟增長的有效措施之一。例如美國總統拜登便於去年11月簽署高達1.2萬億美元的基建設施法案，當中包括了5,500億美元的新增支出[1]，全方位地升級、維修或更換老化各種基建，例如道路、橋樑和供水網絡等。
此外，歐洲推出的綠色協議，則旨在向零碳排放的未來進發。歐盟委員會預計將在會投放高達1萬億歐元的資金[2]，大量融資進入市場，將推動眾多基建項目在數年內上馬，尤其惠及可再生能源和電網基建。
除了各國政府的基建大計之外，還有兩大利好因素會繼續利好基建行業的前景：
1. 抵禦力強
基建相關的公司往往被視為「防守型」公司，舉例說，城市的供水、供電企業，一般會與當地政府簽下長年期的合約，因此無論經濟是好是壞，這類公司都有可能持續獲得收入。
2. 股息吸引
在基建行業中，不乏質素優異、資金實力雄厚的企業。在長期合約之下，基建企業的現金流往往相對穩定，有望向股東定期派發相對吸引的股息（平均而言大約3%-6%[3]），從而為投資者創造收入。
隨著全球疫苗接種率進一步上揚，多個國家已開始重啟經濟，對於交通運輸的基建需要也預計隨之增加。而即使撇除在短期內振興經濟的需要，長遠而言，全球各地也有增加基建支出的長期需要。根據研究，由2016年至2040年，全球基建投資所需金額高達94萬億美元，平均每年的所需開支為3.7萬億美元[4]。在芸芸基建類型中，最具長遠投資潛力的主題包括：
潔淨能源：逐漸淘汰化石燃料，改用風能及太陽能等可再生能源，以對抗氣候暖化的影響。
基建老化：成熟市場的基建正在嚴重老化，根據美國土木工程師協會2021年報告，當地多項基建狀況只獲C級至D級評分[5]，在未來數十年急需更換或升級。
供水及污水處理：潔淨及可靠的食水供應是人們的基本需要，而處理污水以確保我們居住在安全及健康的環境同樣重要
網絡連接：為了滿足大眾對互聯網及手機服務的需求，線纜、數據傳輸杆及數據中心等基建設施需陸續更新
紐約梅隆投資管理：及早洞悉基建股票投資先機
自2011年以來，紐約梅隆投資管理一直為投資者提供主題式投資方案。我們特有的投資流程，有助及早尋找具有長期增長潛力的投資概念。紐約梅隆環球基建股票收入基金，旨在透過投資於全球各地從基礎建設及相關營運的公司，為投資者提供結合收益與增長的機會。
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搜羅現金流充裕、擁有支付股息能力的成熟市場企業，同時在發展中市場尋找尚未被完全發掘的機會。
集合傳統與嶄新基建機會
投資範疇廣泛，除了傳統基建行業如能源、交通運輸及公用事業，也包括電訊、長者房屋、醫院及房地產等非傳統基建類別。
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投資團隊擁有多年經驗，對市場有深入了解，並執行徹底的研究過程，重視長線投資增長價值。
請參閲紐約梅隆投資管理網頁，以了解更多關於紐約梅隆環球基建股票收入基金的詳情。
紐約梅隆環球基建股票入收基金的分銷商包括：
了解更多：https://secure.fundsupermart.com.hk/fsm/home
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[1]資料來源：CNN，截至2021年11月15日
https://edition.cnn.com/2021/07/28/politics/infrastructure-bill-explained/index.html
[2]資料來源：世界經濟論壇；截至2021年7月13日
https://www.weforum.org/agenda/2021/07/what-you-need-to-know-about-the-european-green-deal-and-what-comes-next/
[3]資料來源：Newton，截至2021年12月31日
[4]資料來源：牛津經濟研究院《全球基礎設施展望》；2017年
[5]資料來源：美國土木工程師協會，2021年3月。
https://www.infrastructurereportcard.org/wp-content/uploads/2020/12/2021-IRC-Executive-Summary.pdf
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