  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

紐約梅隆環球基建股票收入基金：在不同經濟周期創造潛在收益

01/08/2022

HereImage

 

BNY Disclaimer

 

 

潔淨的食水、快捷的網絡、平坦的公路、穩定的電力……基建設施是整個社會得以正常運作的根本。無論經濟環境順逆與否，基建設施都在保障全球數十億人的生活，正正是這種穩定性，使基建行業有望成為通脹升溫下的防守型工具。

 

BNY

為了應對疫情對經濟的打擊，全球各地政府都推出了龐大的財政政策，而基建往往被視為提振經濟增長的有效措施之一。例如美國總統拜登便於去年11月簽署高達1.2萬億美元的基建設施法案，當中包括了5,500億美元的新增支出[1]，全方位地升級、維修或更換老化各種基建，例如道路、橋樑和供水網絡等。

 

此外，歐洲推出的綠色協議，則旨在向零碳排放的未來進發。歐盟委員會預計將在會投放高達1萬億歐元的資金[2]，大量融資進入市場，將推動眾多基建項目在數年內上馬，尤其惠及可再生能源和電網基建。

 

除了各國政府的基建大計之外，還有兩大利好因素會繼續利好基建行業的前景：

 

1. 抵禦力強

基建相關的公司往往被視為「防守型」公司，舉例說，城市的供水、供電企業，一般會與當地政府簽下長年期的合約，因此無論經濟是好是壞，這類公司都有可能持續獲得收入。

 

2. 股息吸引

在基建行業中，不乏質素優異、資金實力雄厚的企業。在長期合約之下，基建企業的現金流往往相對穩定，有望向股東定期派發相對吸引的股息（平均而言大約3%-6%[3]），從而為投資者創造收入。

 

隨著全球疫苗接種率進一步上揚，多個國家已開始重啟經濟，對於交通運輸的基建需要也預計隨之增加。而即使撇除在短期內振興經濟的需要，長遠而言，全球各地也有增加基建支出的長期需要。根據研究，由2016年至2040年，全球基建投資所需金額高達94萬億美元，平均每年的所需開支為3.7萬億美元[4]。在芸芸基建類型中，最具長遠投資潛力的主題包括：

 

潔淨能源：逐漸淘汰化石燃料，改用風能及太陽能等可再生能源，以對抗氣候暖化的影響。

基建老化：成熟市場的基建正在嚴重老化，根據美國土木工程師協會2021年報告，當地多項基建狀況只獲C級至D級評分[5]，在未來數十年急需更換或升級。

供水及污水處理：潔淨及可靠的食水供應是人們的基本需要，而處理污水以確保我們居住在安全及健康的環境同樣重要

網絡連接：為了滿足大眾對互聯網及手機服務的需求，線纜、數據傳輸杆及數據中心等基建設施需陸續更新

 

紐約梅隆投資管理：及早洞悉基建股票投資先機

自2011年以來，紐約梅隆投資管理一直為投資者提供主題式投資方案。我們特有的投資流程，有助及早尋找具有長期增長潛力的投資概念。紐約梅隆環球基建股票收入基金，旨在透過投資於全球各地從基礎建設及相關營運的公司，為投資者提供結合收益與增長的機會。

 

放眼全球基建市場

搜羅現金流充裕、擁有支付股息能力的成熟市場企業，同時在發展中市場尋找尚未被完全發掘的機會。

 

集合傳統與嶄新基建機會

投資範疇廣泛，除了傳統基建行業如能源、交通運輸及公用事業，也包括電訊、長者房屋、醫院及房地產等非傳統基建類別。

 

富有經驗的專業團隊

投資團隊擁有多年經驗，對市場有深入了解，並執行徹底的研究過程，重視長線投資增長價值。

 

請參閲紐約梅隆投資管理網頁，以了解更多關於紐約梅隆環球基建股票收入基金的詳情。

 

紐約梅隆環球基建股票入收基金的分銷商包括：

 

FSM

了解更多：https://secure.fundsupermart.com.hk/fsm/home

 

FUTU

了解更多：https://www.futunn.com/hk/

 

ZHANGLE

了解更多：https://www.htsc.com.hk/

 

LU

了解更多：http://www.lu-hk.com

 

OS

了解更多：https://app.dfzq.com.hk/dfhqcf-app_f/fund/index.html#/share/true

 

[1]資料來源：CNN，截至2021年11月15日
https://edition.cnn.com/2021/07/28/politics/infrastructure-bill-explained/index.html
[2]資料來源：世界經濟論壇；截至2021年7月13日
https://www.weforum.org/agenda/2021/07/what-you-need-to-know-about-the-european-green-deal-and-what-comes-next/
[3]資料來源：Newton，截至2021年12月31日
[4]資料來源：牛津經濟研究院《全球基礎設施展望》；2017年
[5]資料來源：美國土木工程師協會，2021年3月。
https://www.infrastructurereportcard.org/wp-content/uploads/2020/12/2021-IRC-Executive-Summary.pdf

 

重要資料
本文件不擬作為投資建議。如要約或招攬在任何司法權區或任何情況下屬違法或未經允許，則本文件不得於該等司法權區或該等情況下用作要約或招攬。在未得紐約梅隆投資管理香港有限公司的事先書面同意下，本文件不應向任何其他人士刊發、傳閱、派發、發佈、轉載或促使刊發、傳閱、派發、發佈或轉載（不論全部或部分）。

投資涉及風險。應閱讀基金的銷售文件，以了解包括風險因素在內的更多詳情，特別是（如相關）與新興市場投資或使用金融衍生工具作投資用途有關的風險因素。所呈列的過往表現資料並非未來表現的指標。投資回報可能面對匯率波動。投資價值可跌可升。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閲。

本文件的資料可作更改，恕不另行通知。在適用法例、規則、守則及指引允許的程度下，紐約梅隆投資管理香港有限公司概不承擔使用或倚賴本文件所載資料可能產生的直接或間接法律責任。

有關資料並非針對任何特定人士的投資目標、財務狀況或需要而提供。在適用法例、規則、守則及指引允許的程度下，紐約梅隆投資管理香港有限公司及其聯屬公司對根據所提供的資料作出的任何其後投資建議概不負責。

閣下不應單憑本文件作出投資決定。如閣下對本文件任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

在香港，本文件的刊發人為紐約梅隆投資管理香港有限公司，紐約梅隆投資管理香港有限公司已於證券及期貨事務監察委員會註冊（中央編號：AQI762）。
紐約梅隆投資管理香港有限公司及所述的任何其他紐約梅隆實體最終由The Bank of New York Mellon Corporation擁有。紐約梅隆為The Bank of New York Mellon Corporation及其附屬公司的企業品牌。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回主題式投資攻略

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多主題式投資攻略

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:50  《盤後部署》政府未有意放寬物業印花稅，恒地、新世界如何部署？

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手1萬

09/08/2022 17:48  【中印衝突】傳低價中國手機遭限制，中方促印度兌現開放合作承諾

09/08/2022 17:47  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目收到31份意向書

09/08/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章

新聞>財經熱話

免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章

新聞>財經熱話

中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

消費券2022｜精選8大酒店Staycation優惠！千禧新世界推買一送一！Trip.com限時搶馬哥孛羅、奕居優惠！用邊個支付平台訂指定酒店最高減$500？
人氣文章

娛樂情報

抱愛貓為阿Mo打氣 So Ching︰I Miss You
人氣文章

市場最熱點

張智威：油股等呢個位吼！盈警股一股不留為上策？國泰有得諗？
DIVA CHANNEL
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

全球國家陸續放寛入境防疫限制！計畫再次踏上旅途？你有認錯這5個熱門旅遊國家的首都嗎？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

有「專家鑑定」、「藏家釋出」就夠？拍賣行推出來頭不小的拍品，真能深信不疑的舉牌？
人氣文章

Art & Living

在24小時都受到文化轟炸的年代，我們算是被文化氣息縈繞著？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
【路路看天下】手機月費計劃條數究竟點計？
人氣文章
最新檢疫隔離措施｜周五起海外及台灣抵港檢疫改為「3+4」！同步推安心出行「紅黃碼」！上學上班不受限？一文睇清「黃碼」人士限制進入場所！
人氣文章
「踩雷不是意外，只是我們一直當局者迷」無法聽進去的勸告，最終劃成一道道愛的傷痕
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 18:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章財經熱話09/08/2022
【績優股】聯通竟威脅阿里巴巴？業績對中移動有啟示？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金