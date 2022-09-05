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紐約梅隆美國市政基建債券投資基金：有潛力為投資者提供收益

05/09/2022

 

USMUNI

BNY Disclaimer

 

 

加息周期重臨及地緣政治局勢緊張，令市場走勢愈趨動盪。憑藉較高的信貸評級及與其他資產較低的相關性，美國市政債券有望分散風險，助投資者應對目前的波動市況。

 

甚麼是美國市政基礎建設債券？簡而言之，就是由美國各州、城市或地方政府機構所發行的債券，其歷史可以追溯至超過100年前，第一個有紀錄的美國市政債券，便是1812年由紐約市政府為修建運河而發行[1]

 

時至今日，美國市政債券已成為一個規模龐大且發展成熟的市場，是重要公共項目的主要資金來源。市場目前共有56,248名發行人，相關貸款額高達4萬億美元[2]，為全美基建維修及發展提供約80%資本，項目相當多元化，遍及機場、鐵路、水利、能源管道、電網甚至學校及醫院等。美國各省一直面對基建老舊的問題，拜登政府於去年底推出的1.2萬億美元基建大計[3]，便銳意新建或翻新各類基建設施。

 

BNY

 

一直以來，美國市政基建債券都廣受美國投資者青睞，原因之一是這種投資工具有望為投資者帶來潛在的固定收益。

 

美國收緊貨幣政策，或會為一些債券投資者增添挑戰，原因是加息會使部分債券的票息吸引力下降，導致債券價格下降。然而歷史數據證明，即使面對加息周期，美國市政債券的表現（包括收益再投資）在大部分時間依然能夠錄得正回報[4]，回報不單優於國債，波幅也較國債更低[5]。研究發現，在3年滾動期內，以10年期市政債券的收益率及10年期美國國債的收益率作比較，前者的波幅只是後者的65%[6]

 

美國市政債券一向被視為優質的資產類別，與一般的企業債券相比，發行基建相關債券的個別州份本身往往是大型經濟體，其經濟水平可媲美主權國家。例如，單是加州的生產總值已經等同英國[7]，因此，絕大部分美國市政債都獲得A級以上的信貸評級[8]，其歷史違約率也大幅低於全球企業債券[9]

 

美國市政債券與主要資產類別的相關性也向來較低。相關性是量度兩種資產價格之間的走勢，系數愈接近1，表示兩者走趨同升同跌，相反亦然。數據顯示，由1997年1月至2021年9月年間，美國市政債券與投資級別債券的相關性僅為0.68，與美國國債僅為0.52，而與美國股市如標普500指數更只有0.02[10]。較低的相關性，能有助投資者降低整體投資組合的波幅，尤其是在市場處於動盪期間。

 

BNY2

資料來源︰彭博、巴克萊、美林證券，截至2021年9月30日。
*相關性矩陣根據1997年1月1日起的總回報編製。

 

紐約梅隆美國市政基建債券投資基金：

 

自2011年以來，紐約梅隆投資管理一直為投資者提供主題式投資方案。我們特有的投資流程，能有效地尋找具有長期增長潛力的投資概念。於2017年成立的紐約梅隆美國市政基建債券投資基金，便是市場上首批主要投資於應稅及免稅美國市政基建債券的產品。

 

深度研究：經驗豐富的團隊，全面研究債券發行州份的經濟健全度、人口、債務狀況等，以獲取額外回報

獨有ESG框架[11]關注氣候變化、基建老化、天氣資源稀缺、人口結構轉變及管治風險等五大因素。

主動管理：密切監察瞬息萬變的市況下，旨在為投資者提供平衡的債券收益，並確保基金不會偏離核心目標及風險參數。

 

請參閲紐約梅隆投資管理網頁，以了解更多關於紐約梅隆美國市政基建債券投資基金的詳情。

 

紐約梅隆美國市政基建債券投資基金的分銷商包括：

 

FSM

了解更多：https://secure.fundsupermart.com.hk/fsm/home

 

FUTU

了解更多：https://www.futunn.com/hk/

 

HS

了解更多：https://www.htisec.com/zh-hk

 

ZHANGLE

了解更多：https://www.htsc.com.hk/

 

LU

了解更多：http://www.lu-hk.com

 

OS

了解更多：https://app.dfzq.com.hk/dfhqcf-app_f/fund/index.html#/share/true

 

 

[1]Insight Investment，截至2021年10月

[2]資料來源︰美國證券業及金融市場協會，截至2021年6月30日

[3]資料來源︰福布斯；截至2021年11月9日https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2021/11/15/everything-in-the-12-trillion-infrastructure-bill-biden-just-signed-new-roads-electric-school-buses-and-more/?sh=5d07cfe2161f

[4]資料來源︰Municipal Market Data (MMD)、FRED、彭博、Insight，截至2021年9月30日。僅供說明。

[5]資料來源：巴克萊、湯普森路透、Insight；截至2021年9月30日。市政府債券：彭博巴克萊美國市政債券指數。僅供說明。

[6]資料來源︰Municipal Market Data (MMD)、FRED、彭博、Insight，截至2021年9月30日。僅供說明。市政府債券：彭博巴克萊美國市政債券指數。僅供說明。

[7]資料來源︰經濟分析局及國際貨幣基金組織，截至2020年12月31日

[8]資料來源︰穆迪投資者服務 公司，截至2020年12月31日

[9]資料來源︰1970年至2020年按評級分類劃分的穆迪累計違約率

[10]資料來源︰彭博、巴克萊、美林證券，截至2021年9月30日。*相關性矩陣根據1997年1月1日起的總回報編製

[11] 投資者應注意，本基金並不以納入ESG因素作為其主要投資目標。因此根據證監會於2021年6月29日發出的《致監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函 - 環境、社會及管治基金》的定義，本子基金並不是ESG基金。

重要資料
本文件不擬作為投資建議。如要約或招攬在任何司法權區或任何情況下屬違法或未經允許，則本文件不得於該等司法權區或該等情況下用作要約或招攬。在未得紐約梅隆投資管理香港有限公司的事先書面同意下，本文件不應向任何其他人士刊發、傳閱、派發、發佈、轉載或促使刊發、傳閱、派發、發佈或轉載（不論全部或部分）。

投資涉及風險。應閱讀基金的銷售文件，以了解包括風險因素在內的更多詳情，特別是（如相關）與新興市場投資或使用金融衍生工具作投資用途有關的風險因素。所呈列的過往表現資料並非未來表現的指標。投資回報可能面對匯率波動。投資價值可跌可升。本文件並未經證券及期貨事務監察委員會審閲。

本文件的資料可作更改，恕不另行通知。在適用法例、規則、守則及指引允許的程度下，紐約梅隆投資管理香港有限公司概不承擔使用或倚賴本文件所載資料可能產生的直接或間接法律責任。

有關資料並非針對任何特定人士的投資目標、財務狀況或需要而提供。在適用法例、規則、守則及指引允許的程度下，紐約梅隆投資管理香港有限公司及其聯屬公司對根據所提供的資料作出的任何其後投資建議概不負責。

閣下不應單憑本文件作出投資決定。如閣下對本文件任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

在香港，本文件的刊發人為紐約梅隆投資管理香港有限公司，紐約梅隆投資管理香港有限公司已於證券及期貨事務監察委員會註冊（中央編號：AQI762）。
紐約梅隆投資管理香港有限公司及所述的任何其他紐約梅隆實體最終由The Bank of New York Mellon Corporation擁有。紐約梅隆為The Bank of New York Mellon Corporation及其附屬公司的企業品牌。

 

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