紐約梅隆美國市政基建債券投資基金：有潛力為投資者提供收益

加息周期重臨及地緣政治局勢緊張，令市場走勢愈趨動盪。憑藉較高的信貸評級及與其他資產較低的相關性，美國市政債券有望分散風險，助投資者應對目前的波動市況。

甚麼是美國市政基礎建設債券？簡而言之，就是由美國各州、城市或地方政府機構所發行的債券，其歷史可以追溯至超過100年前，第一個有紀錄的美國市政債券，便是1812年由紐約市政府為修建運河而發行[1]。

時至今日，美國市政債券已成為一個規模龐大且發展成熟的市場，是重要公共項目的主要資金來源。市場目前共有56,248名發行人，相關貸款額高達4萬億美元[2]，為全美基建維修及發展提供約80%資本，項目相當多元化，遍及機場、鐵路、水利、能源管道、電網甚至學校及醫院等。美國各省一直面對基建老舊的問題，拜登政府於去年底推出的1.2萬億美元基建大計[3]，便銳意新建或翻新各類基建設施。

一直以來，美國市政基建債券都廣受美國投資者青睞，原因之一是這種投資工具有望為投資者帶來潛在的固定收益。

美國收緊貨幣政策，或會為一些債券投資者增添挑戰，原因是加息會使部分債券的票息吸引力下降，導致債券價格下降。然而歷史數據證明，即使面對加息周期，美國市政債券的表現（包括收益再投資）在大部分時間依然能夠錄得正回報[4]，回報不單優於國債，波幅也較國債更低[5]。研究發現，在3年滾動期內，以10年期市政債券的收益率及10年期美國國債的收益率作比較，前者的波幅只是後者的65%[6]。

美國市政債券一向被視為優質的資產類別，與一般的企業債券相比，發行基建相關債券的個別州份本身往往是大型經濟體，其經濟水平可媲美主權國家。例如，單是加州的生產總值已經等同英國[7]，因此，絕大部分美國市政債都獲得A級以上的信貸評級[8]，其歷史違約率也大幅低於全球企業債券[9]。

美國市政債券與主要資產類別的相關性也向來較低。相關性是量度兩種資產價格之間的走勢，系數愈接近1，表示兩者走趨同升同跌，相反亦然。數據顯示，由1997年1月至2021年9月年間，美國市政債券與投資級別債券的相關性僅為0.68，與美國國債僅為0.52，而與美國股市如標普500指數更只有0.02[10]。較低的相關性，能有助投資者降低整體投資組合的波幅，尤其是在市場處於動盪期間。

資料來源︰彭博、巴克萊、美林證券，截至2021年9月30日。

*相關性矩陣根據1997年1月1日起的總回報編製。

紐約梅隆美國市政基建債券投資基金：

自2011年以來，紐約梅隆投資管理一直為投資者提供主題式投資方案。我們特有的投資流程，能有效地尋找具有長期增長潛力的投資概念。於2017年成立的紐約梅隆美國市政基建債券投資基金，便是市場上首批主要投資於應稅及免稅美國市政基建債券的產品。

深度研究：經驗豐富的團隊，全面研究債券發行州份的經濟健全度、人口、債務狀況等，以獲取額外回報



獨有ESG框架[11]：關注氣候變化、基建老化、天氣資源稀缺、人口結構轉變及管治風險等五大因素。



主動管理：密切監察瞬息萬變的市況下，旨在為投資者提供平衡的債券收益，並確保基金不會偏離核心目標及風險參數。

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[1]Insight Investment，截至2021年10月

[2]資料來源︰美國證券業及金融市場協會，截至2021年6月30日

[3]資料來源︰福布斯；截至2021年11月9日https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2021/11/15/everything-in-the-12-trillion-infrastructure-bill-biden-just-signed-new-roads-electric-school-buses-and-more/?sh=5d07cfe2161f



[4]資料來源︰Municipal Market Data (MMD)、FRED、彭博、Insight，截至2021年9月30日。僅供說明。

[5]資料來源：巴克萊、湯普森路透、Insight；截至2021年9月30日。市政府債券：彭博巴克萊美國市政債券指數。僅供說明。

[6]資料來源︰Municipal Market Data (MMD)、FRED、彭博、Insight，截至2021年9月30日。僅供說明。市政府債券：彭博巴克萊美國市政債券指數。僅供說明。

[7]資料來源︰經濟分析局及國際貨幣基金組織，截至2020年12月31日

[8]資料來源︰穆迪投資者服務 公司，截至2020年12月31日

[9]資料來源︰1970年至2020年按評級分類劃分的穆迪累計違約率

[10]資料來源︰彭博、巴克萊、美林證券，截至2021年9月30日。*相關性矩陣根據1997年1月1日起的總回報編製

[11] 投資者應注意，本基金並不以納入ESG因素作為其主要投資目標。因此根據證監會於2021年6月29日發出的《致監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函 - 環境、社會及管治基金》的定義，本子基金並不是ESG基金。



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