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【美鷹加息】陳茂波：全年經濟增長略向下調　有能力應對外來衝擊

28/07/2022

　　財政司司長陳茂波表示，預期隨著下半年外圍經濟環境轉差，將會影響內地對先進經濟體的出口，也會影響香港出口，又指推動香港經濟增長有三頭馬車，包括出口、消費及投資。在消費方面，若疫情能大致受控，而8月將有消費券推出，相信對消費將有一定提振作用，預期在疫情平穩的情況下，下半年經濟表現將較上半年為好，而全年經濟增長則無可避免地略為向下調整。

 

（Tony攝）


一個半月內加息1.5厘 為41年來首次

　
　　美國聯儲局宣布再次加息0.75厘，聯邦基金利率目標區間上調到2.25至2.5厘。他表示，雖然美國加息速度符合市場預期，但在一個半月內加息1.5厘，是41年來第一次，也是近30年來很少見，而美國經濟動力減弱，將會牽動全球資金流向，以致資產價格改變，部分基本面較弱的經濟體將受到較大壓力。


　　他續指，外圍情況環境持續轉差，將繼續拖累香港的出口表現，雖然內地經濟會進一步改善，但能否完全抵銷先進經濟體經濟轉弱所帶來的影響，目前來說是未能確定。

　
持續加息致資金成本升 影響消費情緒投資信心

　
　　他提及，對於部分企業而言，疫情已對其造成打擊，持續加息也會增加其成本，而資產價格波動也會影響本地消費情緒及投資信心，但強調香港經濟基本面穩固，經常帳長期錄得盈餘，財政儲備豐厚，外匯儲備龐大，絕對有能力應對外來任何衝擊，本港金融體系成熟穩健，能夠處理大量資金進出，儘管美國過去大力收緊貨幣政策，香港金融市場一直運作暢順有序，沒出現任何混亂情況。


陳茂波:本港樓市仍具韌性 加息對銀行構成風險低

 

　　陳茂波表示，在聯匯制度下，美國持續加息，港息無可避免趨升，但本地銀行流動性穩健，經營亦相對穩健，認為美國加息對個別銀行風險情況非常低，認為儘管美國加息，加重了按揭還款人的負擔，但銀行需要為還款人作壓力測試，而還款人需要有一定能力來通過上述測，現時本港業主的持貨能力保持非常穩健（sound），而本地樓市存有較強的剛性需求，認為本港樓市基本面維持韌性，但相關的情緒會較低落。


　　對於內房對本地銀行體系的影響，他回應指，現時正密切留意相關情況，強調沒有找到可以擔憂的原因（cause for alarm），本港銀行對內地發展商採取審慎的借貸政策，而內地發展商所面臨的財政困境，料對本港銀行體系穩定性的影響很有限及很輕微。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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