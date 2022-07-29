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【FOCUS】中美通話彈舊調 交鋒「建設性」無蹤

29/07/2022

    一個弱化5.5%增長目標，轉向「力爭實現最好結果」；一個GDP連續兩季環比負增長，陷入技術性衰退－－中美兩大經濟體各自逆風當頭，兩國元首時隔4個月於周四(28日)晚再通電話，但2小時17分鐘「深入而坦誠」的交流似並無實質成果。

 


議題主涉三部分，深入探討台灣問題



　　歷史不會重複，但會押韻？1914年7月28日，一戰戰火在歐洲點燃；108年後，第四次台海危機的黑雲隱現天邊之際，中國國家主席習近平昨晚再應約與美國總統拜登通電話。

 


　　最值留意的是，今次中國外交部在通話結束後發布的官方聲明，既沒有如去年9月時提及「為中美關係向前發展創造條件」，也沒有如今年3月時提及「爭取中美關係重返穩定發展的軌道」，更少了去年11月視頻會晤後「建設性、富有成效」的正面總結字眼。

 

 

 

 


　　據白宮高級官員在通話後的記者會披露，雙方最新通話分為三個主要部分：一，兩國潛在的合作領域，包括氣候變化、健康安全、打擊毒品等；二，就烏克蘭戰爭及其全球影響交換看法；三，深入探討台灣問題。



「玩火」論去年已現，擺姿態未升級



　　時值美國眾議院議長佩洛西據報將於周五(29日)開啟亞洲之行，除了到訪日本、韓國、馬來西亞、新加坡，台灣被列為「暫定(tentative)」；倘若她真的踏足台灣，將是自1997年以來美國最高級別代表團訪台。

 


　　繼解放軍早前聲明「中國軍隊絕不會坐視不管」，習近平昨晚再直告拜登，「玩火必自焚」，是否意味中美瀕臨就台海議題攤牌？對此，白宮特別在記者會淡化指，習近平早在去年11月視頻會晤已有相同表述，顯示實質局勢並未升級。

 

 

 

 


　　此外，美國國內主流輿論同顯降溫勸退之意，《華盛頓郵報》最新文章就指，佩洛西應等待「適當時機(when the time is right)」再訪台，暗示不是現在；《紐約時報》文章明言，佩洛西訪台太危險，「應該推遲，以避免雙方都不願發生的危險對抗」。



經濟各自臨強逆風，惟未提關稅事宜



　　事實上，中美現時雙雙面臨國內經濟的嚴峻挑戰，中國中央政治局最新會議，對年初設定的5.5%增長目標已轉向至「力爭實現最好結果」，並強調「全方位守住安全底線」；會議並首次提出「集中推出一批綠燈投資案例」，讓市場憧憬嚴厲的平台經濟整改已近尾聲。

 


　　至於美國，面對首季、次季GDP分別環比-1.6%、-0.9%，但白宮上下企硬拒認經濟進入衰退，理由是私人消費增長仍為正，而拖累GDP的最大因素為庫存投資放緩。

 

　　出乎坊間意料，雙方通話後聲明均未涉及關稅事宜，何解？看看在特朗普時期擔任美國貿易代表的Robert Lighthizer在《華爾街日報》的最新文章，其中指取消關稅是「對北京的重大讓步」、「不會降低通脹，但會打擊美國企業、工人和國家安全」；文章更稱，拜登或許認為取消關稅有助提升總統的支持率，但事實是71%的選民支持華盛頓繼續對中國徵收301條款關稅。此是否道出拜登心中顧忌？關稅議題又會否留待兩國元首可能於年底G20峰會面對面會談解決？拭目以待。

 

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