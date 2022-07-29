  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【月結－斷供風波】3千億基金為本救樓市 高息內銀股低位可部署

29/07/2022

　　內房問題愈爆愈大，先前「恒大風暴」引發的債務危機尚未解決，今個月更有斷供爛尾樓事件。中央推出3000億人民幣房地產基金救火，內房股能否重現曙光？另外，持續炎熱的天氣導致內地供電緊張，有哪隻電力股可吼？車股今個月「開倒車」，「蔚小理」是時候買入了？專家會與大家逐一分析！

 

 

（建設銀行網頁截圖）

 

葉尚志：內銀有能力借款予房企解危機


　　內地斷尾樓業主斷供風波自江西景德鎮發起，再度引發市場對內房資金緊拙憂慮，更同時擔心業主發起斷供會禍延內銀。國務院日前批准成立規模高達3000億人幣房地產基金支援出險房企，同時擬向銀行批出2000億人幣低息貸款，希望能撬動銀行向房企合共借貸1萬億人幣以助完成爛尾樓盤。葉尚志強調現時涉及斷供風波的樓盤規模不算太大，合共總額約為5000億人幣，認為事件仍處於可控範圍之內。他提到，中央政策多數是防患於未然，現時聚焦保交樓的目標亦是解決事件的關鍵。


　　葉尚志又指，房地產行業一直處於整頓階段，行業發展二十多年以來都出現許多潛在問題，現時雖然好像一時間爆出多個問題，但其實都是過往積累下來的，如今只是問題逐一浮現而已，是整頓的必經階段，而目前情況已較年前為佳，逐步趨向穩定。


　　部署方面，他預期小型房企將無可避免要遭併購，穩陣投資者投資內房股宜選擇國企或大型穩健民企股份，如越秀(00123)、潤地(01109)及萬科(02202)；另外可按個人風險偏好博入波幅較大的民企股份，但須留意相關風險。
　　內銀股受斷供風波拖累向下，但葉尚志提到現時內銀體系絕對能夠承受相關風險，即使要借出萬億人幣亦不會造成太大負擔；維持建議於低位時部署高息內銀股，如建行(00939)、農行(01288)、中信銀行(00998)等。


黃偉康:電力股可留意潤電、中國電力


　　踏入夏天，內地多個省份天氣持續炎熱，超過13省市曾發出高溫橙色預警，其中浙江南部、福建中東部、江西中部等地，氣溫可達40度以上。早前有內地傳媒報道，當前正處於迎峰度夏能源保供的重要階段，隨著夏季冷負荷不斷釋放，全社會用電需求將繼續攀升，用電高峰期間電力供需將呈現「緊平衡」狀態，電力平衡仍面臨較大壓力。


　　安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，中央控制煤價方面較好，令近期煤價走勢較穩定，減少電力公司的成本壓力，加上受近期天氣因素影響，用電需求大增，對電力股較正面。他又提到，內地製造業仍未復甦，電力股在8月能否進一步上升，視乎工業生產用電需求能否提升。


　　當中，黃偉康較留意潤電(00836)及中國電力(02380)，前者因近期煤價轉趨穩定，相信會對公司營運帶來改善，後者在新能源的佔比較多，受煤價波動走勢的影響較小。至於龍源電力(00916)，他指公司在風電有一定佔比，惟近期受炎熱天氣影響，風電場的運行或受影響，以至股價在7月份表現持續弱勢，並不建議投資者買入。


比亞迪300元料有阻力


　　汽車股在7月有較大回調，當中「蔚小理」今個月累計跌幅頗大，小鵬(09868)回調幅度逾20%，理想(02015)、蔚來(09866)單月亦跌逾10%。


　　事實上，蔚來早前曾發生試車意外，令試車員傷重不治，近日又有理想L9交付前出現兩次試駕事故，理想ONE更被爆行駛中出現故障。黃偉康表示，汽車股由5月中旬開始狂升，多隻車股在6月中更破位，升幅太誇張，出現較大回調屬正常，相信接二連三的車款出現問題，對「蔚小理」的營運影響輕微。


　　他提到，小鵬有向其他企業提供電動車，過去銷售數字亦可觀，疊加汽車補貼等利好政策，有望令業績向好，目前回調至接近5月中旬反彈浪的起步點已有一定值博率。


　　另外，比亞迪(01211)今個月盛傳遭「股神」巴菲特減持，股價曾單日急挫逾11%。黃偉康表示，比亞迪除了受減持消息拖累外，主要對手寧德時代宣布有新的電池技術，吉利更布局電池產業鏈，令比亞迪在電池業務的競爭加劇，股價要突破300元並不容易，短期料在260至300元上落。

 

撰文: 經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手一萬

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 12:04  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目至少收18份意向

09/08/2022 11:44  天文台：3號強風信號最少維持至今日下午6時

09/08/2022 09:49  【銀色債券】金管局下午4時舉行發布會，介紹新一批銀債詳情

09/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８﹒７億人幣，買天齊沽吉利

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章

新聞>財經熱話

【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
品味生活
生活
人氣文章

健康大晒

最新檢疫隔離措施｜周五起海外及台灣抵港檢疫改為「3+4」！同步推安心出行「紅黃碼」！上學上班不受限？一文睇清「黃碼」人士限制進入場所！
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

摩登通脹
人氣文章

健康解「迷」

夏天出汗易爆熱痱，處理不當變濕疹？皮膚科醫生：衣著宜鬆身；中醫教飲這款常見飲品
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

一件單品化出簡約、誘人眼妝！Dear Dahlia、Three溫柔浪漫眼影盒、24K純金眼線筆
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

一方面出軌進行危險性行為，一方面說要「保護」太太？歪理與道理，是分不清，還是不想正視？
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

為夏季滑浪、潛水、遊船河作準備！3款潛水腕錶推介，抵禦深度水壓、點綴夏日活力！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
自然感染是上天賜的一針？ 藥劑師：抗體會下降難取代疫苗！高危者盡快打第3、4針
人氣文章
失眠困擾 | 醫生教3招有效應對失眠！幾耐見效？躺了20分鐘都睡不著怎辦？周末補眠有無用？
人氣文章
他是真的是單身？總在固定時間失聯、沒有社交媒體……哪些蛛絲馬跡讓你心生懷疑？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章財經熱話09/08/2022
【績優股】聯通竟威脅阿里巴巴？業績對中移動有啟示？
人氣文章專訪09/08/2022
【專訪】陶冬：歐元貶值兩成，歐洲遊客湧湧（有片）
人氣文章開市Good Morning09/08/2022
黃瑋傑：吉利上月新能源車銷量有亮點　守隱16元望破位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金