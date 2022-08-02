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【陶冬專訪】五指標顯美國進非典型衰退（有片）

02/08/2022

　　美國首兩季GDP連錄環比折年收縮，經濟究竟是不是正在衰退中，或者即將步入衰退？瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時認為，這是一個非典型衰退；用通脹、就業、股市、消費和投資五個不同方面探測，美國經濟仍然過熱，通貨膨脹更是極度過熱，而金融環境則非常寒冷。

 

　　他解釋，美國經濟在第二季度收縮了0.9%，理論上進入了技術性衰退，但這是經濟學家的約定俗成。事實上，經濟生活中有不同的領域，不同領域的折射出的光譜可能很不同 ; 若只根據個別光譜來判斷整體經濟形勢，那是盲人摸象。

 

　　從物價看，CPI超過過去20年通脹兩個標準方差以上，處在極度過熱的狀況。第二個角度就業市場，失業率3.6%，超出過去20年歷史水平一個標準方差，就業市場也十分熾熱。第三個指標股市，從資產價格上看，已經跌近兩個標準方差。第四個角度消費，仍強過歷史水平起碼一個標準方差，不過趨向疲弱。第五個指標商業投資，仍強過歷史水平一個標準方差。

 

　　陶博強調，我們要明白美國經濟的複雜性，也對其可能出現的動盪和不確定性保持警惕。尤其是1973年11月，美國就業市場製造出31萬份工作，但那正是長達8年滯脹時代的開始。陶博直言，聯儲局主席鮑威爾聲稱「每月新增就業40萬人不可能算是衰退」，顯然對歷史不熟悉。

 

 

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