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【FOCUS】訪台劇本今晚揭盅 連鎖反應猶添戰雲

02/08/2022

      瞌睡喬(Joe Biden)以「三權分立」為由，未能阻止的眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)的訪台劇本，會否如綠媒所言於周二(2日)深夜在台北松山機場啟幕，謎底數小時後就將揭盅。
　　 　

 

      中美一個枕戈待旦，一個無意退讓，相比雙方今次會否重演1995-1996年時「鬥而不破」，更大的挑戰是，「竄訪」鬧劇後的連鎖反應。



解放軍枕戈待旦，佩洛西騎虎難下



　　 屬相為龍的華府「三號人物」佩洛西，挑動中美在台海龍虎對峙，即將進入高潮。繼解放軍上周二(7月26日)警告「絕對不會坐視不管」、上周六(30日)起在南海、渤海開展連場實彈演練、東部戰區周一(1日)晚誓言「聽令而戰，埋葬一切來犯之敵」後，幾架中國戰機據報今早再飛近台灣海峽中線。　

 


　　 可能是四分一世紀以來華府最高級別代表團訪台，被視作嚴重挑釁北京的紅線，但似乎勢在必行－－1997年曾「竄訪」的共和黨前議長金里奇(Newt Gingrich)，在其個人網站的調查顯示，認為佩洛西應該赴台的投票者比例高逾75%。不過，跟多名共和黨議員力挺佩洛西相反，前總統特朗普就指摘「她只會令事情變得更糟」。

 

 

里根號航母近日菲律賓海完成海上補給。(7th Fleet Twitter)

 


　　 瞌睡喬早前漏口風直認，「軍方認為訪台不是好主意」，但上周五(31日)在菲律賓海完成海上補給的美軍唯一一艘處於「前沿部署」狀態的航母里根號，據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）」發布，今日料已航行至台灣東部位置。

 


或暫鬥而不破，惟新台灣法案澆油



　　中美劍拔弩張，最值關注的是，解放軍會否如白宮國家安全委員會發言人John Kirby所指「發射飛彈」；無獨有偶，央視近日就首次發布疑似「東風17號」高超音速導彈公路機動發射的畫面。

 

 

央視近日首次發布疑似「東風17號」高超音速導彈公路機動發射的畫面。

 


　　回想1995-1996年第三次台海危機時，導火綫為李登輝1995年6月在美國康奈爾大學發表英文公開演說，事件繼續發酵至1996年美國第七艦隊在台灣大選前夕穿越台灣海峽，而解放軍於當年3月8日向台灣方向發射4枚東風15導彈。

 


　　 26年過去，解放軍實力今非昔比，但中美當年「鬥而不破」仍被認為是今次潛在的第四次台海危機的最大可能情境，即中國強勢展示實力但不會失控。儘管如此，倘若正在馬來西亞訪問的佩洛西今晚真的抵達台灣，勢加速台灣問題攤牌，令真正的戰爭可能性增加。

 


　　 連鎖反應除了更多政客訪台，包括英國國會下議院外交事務委員會據報年底成行，更可能逼迫北京加速統一進程的，是美國參議院外交關係委員會即將審議的《Taiwan Policy Act of 2022》，其中提及未來4年授權向台提供65億美元軍事資金援助、視台灣為「主要的非北約盟友(major non-NATO ally)」、要求華府優先考慮並加快台灣軍購等。

 


　　 佩洛西一念天堂、一念地獄，華盛頓及北京都期望不要擦槍走火或誤判升級，但須知，hope is not a policy。

 

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