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《神州經脈》憂台海局勢A場劇震，滬指失三千二，成交急漲一成八

02/08/2022

　　台海局勢來到逾25年來最緊張一刻，擔憂地緣政治出現重大變化，滬深股市、港股及台股集體劇震。滬綜指周二（2日）早顯著低開0.88%後，未及十分鐘跌幅即放大至2%，盤中更愈跌愈有，跌幅一度超過3%，低見3155.19點，失守三千二兼創兩個月新低，午後滬指跌幅見收窄，全日收挫2.26%，報3186.27點；深成指挫2.37%，創業板指同插水2%。所有行業板塊走低，全日超過4300隻股份下跌，僅約400隻股份上升。

 

 （資料圖片）

　　恐慌情緒刺激大市交投，兩市成交合共11812億元（人民幣．下同），按日急漲18.8%，是自6月29日以來新高。

　
　　中國褐皮書國際（CBBI）)表示，儘管中國內地已經局部放寬了封控措施，但從7月數據顯示，企業仍然在很大程度上拒絕投資、借貸或招聘等擴張行為，或因企業不相信動態清零政策已經結束，所以中國褐皮書認為市場要小心有關7月經濟回升的說法。據《彭博》引述消息人士指，當局近期定調，年初制定的約5.5%經濟目標並非必須達成的硬性目標，而是屬指導意義的指引。雖然達成年初目標的可能性不大，但各地仍要竭盡全力，不能存在躺平想法。
　
今日新聞精選
　
1. 多間美媒、台媒引消息稱，佩洛西周二到訪馬來西亞吉隆坡後將訪問台灣，預計周二晚10時20分抵達松山機場，並留宿一晚，周三（3日）會拜訪立法院。解放軍加強警戒，東部戰區傍晚透過微博官方帳號，發布視頻，強調嚴陣以待，聽令而戰，時刻準備戰鬥。解放軍多架軍機飛近台海中線，解放軍軍艦並自周一（1日）起在台海中線擠壓；清瀾海事局發布航行警告，8月2日0時至8月6日24時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。廈門航空周二早10點發布最新通知稱，受福建地區流量控制影響，8月2日對部分航班進行調整。台灣政府高層人士周二透露，為因應大陸可能採取的軍事行為，台軍已在周二上午起至8月4日中午止，進入為期3天的「強化戰備整備指導期」。中國常駐聯合國代表張軍就安理會8月工作向聯合國主流媒體吹風時表示，若佩洛西到訪台灣，是非常危險和具挑釁性，將會削弱中美關係。在此敏感時刻，大陸海關1日深夜發布禁令，突然禁止台灣100多項食品進口，產品類別「餅乾、糕點、麵包」項目中，台灣107家有在華註冊編號廠商中有35家狀態為「暫停進口」，佔比32%，受影響的廠商包括泰山、味全、郭元益、裕珍馨、乖乖等，此舉被外界解讀是對台報復的操作。

2. 針對目前台海緊張局勢，美國國務卿布林肯在參加聯合國《不擴散核武器條約》審議會議時表示，美國國會是獨立平等的政府機構，美眾議長訪台也有過先例。如果佩洛西決定訪台，而大陸試圖製造某種危機，或者以其他方式加劇緊張局勢，那責任將完全在中方。在北京，久未露面的外交部部長助理、發言人華春瑩今日在例行記者會上回應表示，是美國在採取挑釁行動導致台海局勢緊張升級，美國應該也必須為此負全部的責任。華春瑩強調，布林肯的有關言論顛倒黑白，再次深刻的展現了美方一些人的霸權心態和強盜邏輯，那就是我可以肆意的挑釁你，但是你不可以反對或者自衛。近期中方已經在北京和華盛頓多渠道各個層級反復地闡明了中方堅決反對美國眾議長竄訪台灣的嚴正立場。她重申，美國政府的各個機構，包括行政立法司法部門都應該執行美國政府承認和承諾的外交政策。美國國會作為美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國政府承認和承諾的外交政策。美國眾議長作為美國政府的三號人物，乘坐美國軍機竄訪台灣地區，絕不是什麼非官方行為。如果美方對兩岸形勢判斷錯誤或者處理不當，將給台灣地區乃至世界的安全繁榮和秩序造成災難性的後果。

3. 據《路透》引述消息人士報道，美國政府正考慮限制當地的半導體設備製造商，向中國生產NAND記憶芯片的製造商出口產品，以保護美國半導體行業。消息人士指，美國擬禁止向中國出口用於製造128層以上NAND芯片的設備。受影響的包括近年急速發展、以低價出售芯片的中國NAND生產商長江儲存（Yangtze Memory Technologies）。長江存儲已在接受美國商務部調查，調查其向中國電訊公司華為出售芯片是否違反了美國出口管制，有報道指，該公司正在與蘋果公司進行談判，以向這家美國最大的智能手機製造商提供閃存芯片。如果消息屬實，這是美國首次針對記憶芯片實施限制，以針對中國生產沒有專門軍事用途的存儲芯片行業。不過，如美國採取此行動，南韓半導體企業三星電子與SK海力士也受到影響，三星在中國設有兩間大型半導體廠，SK海力士也要從英特爾（Intel）購入中國製造NAND記憶芯片業務。消息人士指出，美國就有關政策仍在早期商討階段，並未作出最後決定。

4. 人民銀行周一召開2022年下半年工作會議提出，保持貨幣信貸平穩適度增長，保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支援，保持金融市場總體穩定，防範化解中小銀行風險，因城施策實施好差別化住房信貸政策。支持境外主體發行「熊貓債」，穩步推動「互換通」啟動工作，提高人民幣金融資產的流動性。會議部署了下半年七項重點工作，包括保持貨幣信貸平穩適度增長、穩妥化解重點領域風險、完善宏觀審慎管理體系、深化金融市場改革、穩步提升人民幣國際化水準、深入參與全球金融治理以及持續提升金融服務和管理水準。保持貨幣信貸平穩適度增長方面，將綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。引導金融機構增加對實體經濟的貸款投放，保持貸款持續平穩增長。引導實際貸款利率穩中有降。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。用好政策性開發性金融工具，重點發力支持基礎設施領域建設。加大金融支持民營小微企業等重點領域力度。穩妥化解重點領域風險方面，將防範化解中小銀行風險。因城施策實施好差別化住房信貸政策。保持房地產信貸、債券等融資渠道穩定，加快探索房地產新發展模式。督促平台企業全面完成整改，實施規範、透明、可預期的常態化監管。

5. 全國周一新增本土確診及無症狀感染合計宗數373宗。海南新增1宗本土確診，三亞發布通告，自即日起全市歌舞娛樂場所（KTV）、棋牌室、電影院、劇院、網吧、書吧、歌廳、酒吧、劇本殺、密室逃脫、室內圖書館、室內體育健身場所、室內游泳館、洗浴中心、美容院等室內經營場所一律暫停營業，恢復營業時間另行通知。上海則連續兩日無新增本土陽性。上港集團(滬:600018)公布，在剛剛過去的7月，上海港預計集裝箱吞吐量完成逾430萬標準箱，創歷史同期新高，同比增長超16%，環比增長超13%；日均吞吐量接近14萬標準箱，基本實現全面達產。此外，人社部、國家衛健委1日發布「關於堅決打擊對新冠肺炎康復者就業歧視的緊急通知」，嚴禁用人單位、人力資源服務機構以曾經新冠肺炎病毒核酸檢測陽性為由，拒絕招（聘）用新冠肺炎康復者。嚴禁用人單位在勞動者入職和用工過程中對新冠肺炎康復者實施就業歧視。嚴禁用人單位隨意違法辭退、解聘新冠肺炎康復者。

6. 國家新聞出版署發布8月國產網絡遊戲審批信息，共69款遊戲獲批，單次批出遊戲數目再創版號重啟以來新高，審批時間為7月30日。名單上仍未見騰訊(00700)、網易(09999)及嗶哩嗶哩(09626)等遊戲廠商。內地4月起重啟審批遊戲版號，今年已累計批出241款遊戲版號，而且每次批出遊戲數目正慢慢增加。今次獲批發的重點遊戲版號包括中手游(00302)的《我的御劍日記》、創夢天地(01119)的《傳說中的合合島》、中青寶(深:300052)的《波西亞時光》、中移動(00941)旗下咪咕互動的《動物:森林法則》。國家新聞出版署在4月11日宣布首批共45款遊戲獲批，審批日期為4月8日；第二批遊戲版號則是在6月7日發布，涉60款遊戲，審批日期為6月5日；第三批則在7月12日發布，涉67款遊戲，審批日期為7月11日。

7. 財政部發布《關於進一步加強國有金融企業財務管理的通知》提到，加強財務預算管理，合理控制費用開支。金融企業應當嚴格遵守財經法律法規和制度規定，牢固樹立過緊日子思想，以成本管控為中心，嚴格預算管理、強化內部控制，對非必要費用支出應減盡減，避免鋪張浪費，及時糾正不必要、不規範的支出。通知還提到，強化境外投資管理，有效防範跨境資產風險。金融企業境外投資決策要建立全流程、全鏈條管理機制，事前要實施盡職調查和可行性論證；事中要強化全面預算、逐級授權、項目跟蹤、風險監測、資產監管和資金管控，實施決策、執行、監測不相容崗位分離機制，防範境外投資廉潔風險等。另據國家稅務總局政策法規司副司長孫岩岩在貝殼財經夏季峰會開幕式上表示，截至7月20日，全國稅務稽查部門已查實涉嫌騙取或違規取得留抵退稅企業5558戶，涉及留抵退稅款及挽回各類稅款損失合計89.28億元。

8. 公開數據顯示，7月地方債共計發行4063億元。為了穩增長，今年全年4.37萬億元新增債（限額）發行節奏明顯前置，基本在上半年發完。1至7月，剔除中小銀行專項債後，新增地方債共發行4.12萬億元。其中，新增一般債發行6784億元，完成94.2%；新增專項債發行34540億元，基本發行完畢。據《上海證券報》梳理發現，7月地方債發行規模超過此前的計劃。截至今年7月末，全年新增地方債發行額度接近完成。7月地方債發行以再融資一般債為主，新增專項債佔當月地方債總發行量的15.6%，主要投向交通基礎設施建設、市政和產業園區基礎設施建設和保障性安居工程。對於下半年重點工作，在不少業內專家看來，動用存量專項債額度成為接下來財政政策走向。

9. 美元周一續走軟，美匯指數紐約尾盤跌0.48%至105.39。分析指，美元走軟反映投資者對經濟前景看淡，期望通脹觸頂，因此重新評估聯儲局的貨幣政策走向，並預料會加快結束加息周期。人民幣中間價小幅調漲5點子，惟台海局勢緊繃，即期匯率（CNY）周二早大幅低開191點子，全日貶31點，收報6.7580，錄兩連跌，收盤價創7月22日以來逾一周新低。交易員稱，雖然美元走勢疲軟，但因美國眾議院議長佩洛西周二晚間將訪台令市場神經緊繃，人民幣承壓。他們並表示，中美緊張情勢明顯推升市場避險情緒，短期限的期權波動率已快速走高，不過待風險事件落地後料回落。SPI資產管理公司分析師Stephen Innes點評稱，市場目光都集中在佩洛西身上，中國可能的軍事反應將有很大不確定性；目前美元兌離岸人民幣定價可能低估了風險，短期可能會測試6.8元關口。

 

撰文：經濟通中國組

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