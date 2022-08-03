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《午市前瞻》恒指短線料下試19100 匯控宜回至48元吸納

03/08/2022

　　恒生指數半日收報19809，升120點或0.61%，主板成交546.83億元。恒生中國企業指數報6755，升53點或0.8%。恒生科技指數報4288，升94點或2.25%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報302.8元，升7.8元或2.64%，成交51.91億元;阿里巴巴-SW收報90.45元，升3.4元或3.91%，成交20.13億元;美團收報177.6元，升1.4元或0.79%，成交19.81億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

 

(資料圖片)

 

曾永堅：佩洛西訪台或有政治考量


　　美股三大指數走軟，惟部分中概科技股逆市上升，令港股今天高開176點報19865，當中阿里巴巴(09988)早段反彈幅度較多。


　　美國國會眾議院議長佩洛西昨晚抵台，引起北京極大反彈。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，佩洛西今次出訪台灣，背後可能有政治考量。他解釋，佩洛西作為民主黨重量級黨員，在美國加州為重要票源，惟拜登政府未有對中國採取強硬措施，加上民主黨在11月中期選舉的形勢不太樂觀，佩洛西此行或要鞏固選民的支持。他又提到，佩洛西訪台消息早已傳出，她確診新冠肺炎後卻對此消息不置可否，隨即面對共和黨議員的攻擊，今次落實訪台亦反映佩洛西避免國內輿論發酵，影響民主黨選情。


　　另外，曾永堅指出，目前中方只在言論上譴責佩洛西，行動未有進一步升級，事態進展未及市場預期般嚴重，令大市今天早段反彈。不過，他認為以佩洛西在民主黨的重要地位，面對中國極力反對仍堅持訪台，將加深中國對美國的不信任，勢加劇地緣政治風險，甚至影響經濟及金融上的協作，讓資金流入變得更為審慎，而中方在台海範圍的軍演亦會對局勢產生變化，投資者不能忽視。


　　他預期，環球經濟步向衰退，內房危機又未解決，中美關係更可能轉差，眾多不明朗因素揮之不去，港股下試19100水平機會增加。


匯控恢復派季息吸引力不大


　　匯控(00005)擬於2023年恢復派發季度股息，但預料首三季的股息會低於2019年底前每股0.1美元之過往季度股息水平。此外，匯控於2020年曾撤回派息決定，匯控主席杜嘉祺出席香港股東非正式會議時表示，預期相關的要求不會再次發生(did not expect to see this requirement repeated)。


　　曾永堅表示，匯控若恢復派發季息，將挽回部分愛收息的投資者的信心，惟全年派息比率及股息並無驚喜，對機構投資者的吸引大較低，相信重新派季息不會對股價有很大刺激作用，但亦料再次發生取消派息的可能性低。
　　他續指，匯控股價周一急升，因公司中期收益及利潤表現優於市場預期，惟歐美經濟正步入衰退，主力在歐洲發展業務的匯控難免受影響，將拖累未來業績。他又擔心美國債息近期持續倒掛，加劇市場對經濟衰退的憂慮，抵銷匯控因較長年期債息上升的利好因素，再加上內地經濟仍疲弱，影響匯控在亞太地區的業務表現，明年匯控盈利收益未必有大幅增長。


　　部署方面，曾永堅指匯控自5月尾開始數度未能成功挑戰53元，反映股價短線在53元有一定阻力，集團前景不明朗，市盈率亦不吸引，建議投資者待股價回至48元才吸納。 

 

匯控股價周一曾急升至52.5元後連續第二日回調。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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