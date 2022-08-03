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【FOCUS】環島演習顯不尋常 政經重置醞長期衝擊

03/08/2022

      華府三號人物、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），無視北京「文攻武嚇」，周二(2日)深夜執意飛入第四次台海危機的重重迷霧，周三(3日)上午10時半面會蔡英文，並獲其頒授「特種大綬卿雲勳章」，預計傍晚5時離台。


　　 　
5個跨越中線，劉德音拋「毀滅」論



　　經過繞飛南海中國飛航情報區的7小時飛行，82歲的佩洛西終於成為四分一世紀以來，踏足台灣土地的華府最高級別人物。台北101亮起「TW love US」、「美台友誼永固」之際，新華社在佩洛西專機降落後約15分鐘授權發布，解放軍將於4日12時至7日12時進行環台「重要軍事演訓行動」。

 


　　細看官方圈定的海空實彈演習6個海空域，遍布台灣東西南北，相比1995-1996年第三次台海危機，解放軍當時進行軍演的5個地點中，僅有兩個小範圍區域跨過所謂的海峽中線，其餘三個大範圍區域都巧合地位於中線之上，今次即將開展的6個軍演地點，5個皆跨越中線，其中最大的一塊領域正對台南及高雄，而台南正正是台積電南部生產重地，高雄亦是台積電選定的下一個7納米及28納米晶片廠新址。

 

 

 


　　耐人尋味的是，就在佩洛西今早會晤台積電董事長劉德音談及晶片議題前夕，CNN發布未注明日期的對劉德音的專訪，引述其警告，「沒有人可用武力控制台積電，如果動用軍事力量或入侵，將使工廠無法運營」「如果它發生，那將是毀滅(destruction)」。



經濟施壓之後，更近「以武止戈」？



　　除了周二連夜宣布軍演計劃、召見美國駐華大使、海關將幾百種台灣餅乾、糕點標註為「暫停進口」(涉維格餅家、味全食品等知名台企)等，國台辦今早再宣布，即日起對台灣的葡萄柚、檸檬、橙等水果和冰鮮白帶魚等採取暫停輸入措施。

 


　　此被視作就佩洛西「竄訪」事件向台灣新一輪施壓的序曲，據台灣官方數據，去年台灣向大陸出口食品總額達16.82億美元，其中加工食品6.46億美元佔比最大。台灣農業委員會初步評估就指，限制措施將嚴重打擊台灣的茶葉、蜂蜜、水產品行業。與此同時，國台辦並宣布對「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」兩個基金會採取懲戒措施。

 

 

 

 


　　鑑於2005年通過的《反分裂國家法》第八條提及，「如或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」，今次事件令中美互不信任及敵意加深，會否令北京決心走向「以戰止戰、以武止戈」？

 


　　儘管解放軍宣布明起環台軍演5天，似完全避過正面交鋒，被解讀為深諳兵法的「主不可以怒而興師」，但潘多拉盒子已開，大陸與台灣政經關係即將重置的長期劇烈衝擊才剛剛開始。

 

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