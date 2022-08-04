澳珠恢復免隔離通關惟濠賭股普跌 澳博大折讓供股急插逾一成

澳門出境珠海昨晚(3日)6時起恢復免隔離通關，惟澳門博彩業受疫情嚴重影響，賭場也曾停業多時，博企業績差固然屬預期之內，而多間博企尤其負債高的亦積極撲水，其中澳博(00880)建議折讓34%供股籌30億元，另獲母企澳娛20億元貸款，今日(4日)股價急插逾一成。此外，雖然澳珠恢復通關，但大行料短期難增旅客，甚至10月黃金周前也難見起色，其他濠賭股亦普遍下跌，只有銀娛(00027)還有得升。

(澳博網頁截圖)

昨晚起澳門往珠海恢復免隔離通關 須持24小時核酸陰性證明

珠澳聯防聯控澳方工作組公布，昨晚6時起，澳門往珠海恢復免隔離通關，惟鑑於拱北口岸舊廳封閉進行消防改造，新廳正在安裝設備，須延遲至8月5日恢復通關，期間出入境車道不受影響。澳門往珠海須持24小時核酸陰性證明，提前通過健康珠海「小程序落實申報，入境珠海後主動向目的地所在社區、單位、酒店報備，落實3天2檢，前3天原則上兩點(居住點和工作點)一線」，不乘坐公交車等公共交通工具、不聚集、不聚餐。現行珠海入境澳門條件則保持不變。

另澳門政府早前宣布自本周二(2日)起進入為期6天「穩定期」及終止實時預防狀態，並自本周六(6日)起將外國、香港或台灣地區入境澳門集中隔離醫學觀察的時間縮短至7天，及3天自我健康管理。

澳博建議折讓34%4供1籌30億元 另獲澳娛20億元貸款

澳博公布，建議每4股供1股方式集資約30.31億元，每股供股價2.08元，比昨天收報3.14元折讓約33.8%。澳博擬動用約27億元用於投資澳娛綜合以增加股本，預先符合資格進行投標博彩批給，餘額用作一般營運資金。此外，澳博指，已與澳娛訂立定期貸款協議，獲提供20億元的無抵押定期貸款，將主要用於為增加澳娛綜合的股本提供資金，貸款年息4厘，為期6年。

摩通：澳博大折讓供股加貸款集資令人失望 維持中性評級

摩通發表研報指，澳博大幅折讓供股加上貸款的集資方式令人失望，違背了兩天前的業績電話會議說法，當時管理層告訴投資者公司將通過約50億元的貸款支持公司，並間接駁回了股權融資的可能性。澳博的情況可能比看起來更差，仍然是在該行業中最不優先的股票，維持「中性」評級，目標價3.5元。而澳博的供股融資是一個獨立事件，鑑於流動性相對充裕，預計其他運營商不會跟隨。

澳博中期虧損大擴至27.6億元 料業務續受疫情影響



另外，澳博於本周一(1日)宣布中期虧損擴大至27.6億元，去年同期錄得虧損14.7億元。經調整EBITDA為負11.8億元，去年同期為負5.1億元。博彩淨收益38.11億元，按年跌24.9%。集團預期，澳門的博彩毛收益以及與旅遊業相關的酒店、餐飲及其他非博彩業務未來將繼續受疫情的負面影響，且未能確定其持續時間。美高梅(02282)亦剛公布第二季業績，收益淨額1.43億美元，按年減少54%，受到澳門在旅遊及入境方面的限制所帶來的嚴重影響；而季度經調整物業EBITDAR虧損為5209.1萬美元，上年同期則錄盈利858.1萬美元。

大和：澳博目標價大降至3.6元 富瑞：不放寬檢疫限制訪客量難反彈

大和指，澳博第二季經調整EBITDA虧損為7.02億元，優於該行預期，惟其股價需考慮到資產負債表情況及監管的不確定性。儘管第四季預期重新開關可能會改善集團前景，惟集團作為唯一尚未錄得EBITDA收支平衡的營運商，或仍將面臨壓力。另集團似乎不確定在3年寬限期後會否及如何繼續衛星場業務，相信這會影響集團股價，將目標價由6.4元大幅下調43.75%至3.6元，評級由「買入」降至「優於大市」。

富瑞則指，澳博第二季虧損符合預期，儘管營運支出較低，但考慮到7月的封鎖以及對緩慢而漸進復甦的預期，第三季表現可能會更差，管理層亦預計只有放寬檢疫限制，訪客量才會反彈，維持「持有」評級，目標價由3.7元下調2.7%至3.6元。

中泰國際：仍需檢測短期難增旅客 摩通：料10月黃金周前難見起色

中泰國際則稱，澳博連續10個季度錄得虧損，短期扭虧無望，而其未來與衛星娛樂場的合作形式仍存在不確定性，衛星娛樂場於21年貢獻集團近61%收入，任何合作形式的轉變都可能對收入帶來重大影響。另儘管珠澳恢復免隔離通關，但自澳門出境前往珠海須持24小時內核酸檢測陰性證明，預計短期難以帶來增量旅客，日均博彩收入可能維持2千至5千萬的較低水平。

摩通指，在中國內地遊客對澳門重新恢復信心前，當地博彩業務可能會保持低迷一段時間。澳門7月博彩業毛收入按年下降95%，相當於疫情前水平的2%，預計10月黃金周前，博彩業務不會出現實質性起色，而且前提是不會再出現社區傳播。

(《開市Good Morning》節目截圖)

花旗：最快11月下旬公布新賭牌結果 行業或迎來估值重估

雖然澳門博彩業短期難望有起色，不過，澳門上月尾展開新一輪娛樂場幸運博彩經營牌照公開競投，牌照數目6個，遞交標書時間為7月29日至9月14日。參考過往紀錄，花旗預期招標程序將持續約5個星期，而評估將需時約兩個月，因此預料最快於11月下旬公布新賭牌結果，行業可能在正式公布結果前迎來估值重估。大和亦預料收到所有標書後，大約需要兩個月時間進行評估及批出牌照，因此預期將於11月底至12月初有結果。

林家亨：濠賭股只可吼銀娛 澳博應沽出不宜供股



今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指濠賭股就只有銀娛可吼，過去5年澳博股價跌了56%，還未計今日跌幅，金沙(01928)則跌了48%，永利(01128)跌了69%，銀娛則只跌了2%；而單計今年，澳博跌逾40%(不計今日跌幅)，永利跌21%，金沙升0.7%，銀娛則升15%。他又說，澳博債務比率高於銀娛10倍，股價長期跑輸，有貨亦應沽出不宜供股。

眾濠賭股之中，林Sir較看好銀娛，料短期上望保歷加通道頂部47.36元，加上11月中國有機會會小通關，對澳門賭業會有幫助，銀娛年尾前應有力重上去年9月高位54元。

澳博半日13.38%收報2.72元，成交2.58億元，銀娛則升0.65%報46.8元，金沙跌2.3%報17.88元，永利跌0.8%報4.97元，美高梅跌1.94%報4.05元，新濠(00200)跌1.92%報5.12元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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