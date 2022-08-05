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【FOCUS】英生活成本危機惡化 加息半厘難扭實質負利率

05/08/2022

      Too little，too late。英倫銀行周四(4日)祭出27年最大幅度加息，卻換來英鎊直線跳水；官方利率升至1.75%的2008年12月以來最高，亦改變不了實際負利率深陷-7.7%。

 


　　跟加息路徑毫無懸念未到盡頭相比，面對以「誠實豆沙包」著稱的行長貝利(Andrew Bailey)，最新發出恐連續5季衰退的警告，更大的故事是－－日趨惡化的生活成本危機。



第四季料衰退，失業率恐連升兩年



　　一如預期，自去年12月起已五度加息四分一厘的英倫銀行，昨晚再宣布大幅加息半厘。議息後發布的貨幣政策報告，調升對10月份通脹峰值預測由11%至13.3%，並預計2023年大部分時間維持非常高水平(very elevated levels)。

 

 

英倫銀行預期，通脹10月份達13.3%峰值，並在2023年大部分時間維持非常高水平。

 


　　鑑於貝利一方面視通脹衝擊為洪水猛獸，誓言必須採取更有力行動；另一方面又視英鎊年初至今兌美元貶逾一成為雲淡風輕，市場預期英倫銀行到12月前將再加息95基點。不過，早前收復1.22的英鎊走勢卻反高潮，議息結果甫一公布，就直線下墜約150點子低見1.2066。

 


　　何解？原因就在黯淡的經濟前景預告。央行預計，英國經濟將在第四季進入衰退，並一直持續到2023年第四季；失業率從明年起持續上升，並於2025年第三季達6.25%(現為3.8%)。



能源價格上限臨調升，家庭負收入



　　儘管官方預期英國實際稅後家庭收入到第四季將下降約2%，看起來幅度可控，但今明兩年實際家庭可支配收入料縮水約3.7%，為有記錄以來最大降幅，勢令現時許多英國人面臨的生活成本危機雪上加霜。

 


　　直逼眼前的衝擊是，政府能源監管機構Ofgem將於10月起提高零售能源價格上限，由現時的每年1971英鎊至3359英鎊，並可能在明年1月進一步升至3615英鎊。超市集團Asda上月就指，五分一的英國家庭可支配收入為負，而整體家庭平均在支付必需品後每周僅剩200英鎊，錄2017年12月時水平。

 

 

為應對飆升的生活成本，不少人超市購物從品牌產品轉向低價自有品牌產品。

 


　　為應對飆升的生活成本，除了超市購物從品牌產品轉向低價自有品牌產品，人們並取消流媒體訂閲、減少汽車旅行次數，英國7月輕型商用車注冊量按年降20.7%，連跌7個月。



滯脹兵臨城下，英鎊或再下試1.18



　　面對通脹居高不下、增長衰退在即，保守黨黨魁兩強相爭的特拉斯及辛偉誠齊主張減稅，但就被評論為主要惠及高收入家庭。英國國家經濟社會研究院(NIESR)甚至預計，到2024年，英國「月光族」家庭數量將接近翻倍至700萬戶，其中530萬戶恐因根本沒有儲蓄而被迫負債或拖欠債務。

 


　　按利率期貨市場現時預測，英倫銀行到年底前還將加息約95點子，但相比雙位數通脹無疑是杯水車薪。高通脹和衰退同時來臨恐意味滯脹，加上政壇不穩，難怪有分析員預期，英鎊年底前或再試7月時低位1.18。

 

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