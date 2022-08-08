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溫傑：利福私有化利好現有股東　或有投機者買入博成事

08/08/2022

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　利福國際(01212)主席劉鑾鴻以每股5元、溢價62%提私有化，股份今日（8日）復牌，持貨者應把握逃生門？紐約期油繼續處於90美元下，料今年下旬將展開新一波升浪？油股可趁低吸納？多隻醫療股有新消息，部分更獲大行唱好，孰虛孰實？

 

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