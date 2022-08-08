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【新冠肺炎】周五起7日酒店檢疫改「3＋4」　安心出行增紅黃碼

08/08/2022

　　行政長官李家超表示，本屆政府7月上任後為應對新冠疫情，於7月17日成立「應對疫情指導及協調組」，由行政長官監督，周一（8日）召開首次記者會，公布從海外、台灣機場抵港人士，7日酒店檢疫措施新安排。由本周五（12日）起，7日檢疫酒店隔離改為「3＋4」，即3日酒店隔離及4日家居隔離。

 


　　李家超，4日家居醫學監測可以外出，但不能進入有主動核查「疫苗通行證」的表列處所，包括酒吧、遊戲機中心、安老院舍、殘疾人士院舍和學校等，亦不能參與除去口罩的活動，每日快測陰性則可乘搭交通工具、上班、進入商場和街市等。


　　政府會同時推出「紅黃藍碼」，檢疫人士若確診會被給予「紅碼」，禁止離開檢疫地點；檢疫人士若檢測陰性會被給予「黃碼」，在醫學監測期間可外出活動；檢疫人士在完成規限後會自動轉為「藍碼」，「紅黃藍碼」會在「安心出行」上展示。


酒店檢疫7日不合符成本效益

 

（資料圖片）


　　醫務衞生局局長盧寵茂表示，當局分析了確診者確診時間的數據，而基於Omicron發病及確診早，7月8日已要求抵港者在酒店檢疫的檢測安排，在新安排下，有4%人是入境後帶病毒，有一半是在機場可以發現到，而翌日在酒店的核酸檢測亦可發現80%個案；即每1000人中，有約40個是輸入個案，在機場中找出的20名確診者，而在抵港後的酒店個案可再找多12名確診者，即有約8人、低於1%是日後檢測陽性。


　　盧寵茂指，通過首3晚的檢疫酒店可減低八成的個案，如按現時的檢疫酒店要檢疫7天，不合符成本效益，因而決定當他們在機場檢測陰性後，可以由7天的酒店檢疫改為「3＋4」的安排。


　　新安排下，第3日早上如核酸檢測陰性，最早可在當日早上9時離開酒店，回家作4日醫學監測，至第7日的早上9時，期間疫苗通行證會顯示「黃碼」，而「黃碼」會在當日自動取消。有關人士需在自行監測健康3日，當局會要求抵港人士全程在機場、酒店及檢測中心做核酸檢測，包括第1、2、4、6、9日，以及每日做快測直至第10日。

 

未計劃「黃碼」擴展到本地密切接觸者

 

（資料圖片）


　　李家超表示，未有計劃將「黃碼」擴展到本地密切接觸者。創新科技及工業局局長孫東表示，「紅碼」識別高風險的確診人士，「黃碼」識別由台灣及或海外抵港的人士直至完成檢疫期，使用者及處所負責人要更新最新版本的安心出行，其他市民可以繼續使用安心出行，更新的版本將不影響本地市民的使用。


　　副政府資訊科技總監黃志光解釋，安心出行更新至最新版本3.4.0，持「紅碼」人士如到訪禁止進入的表列處所，處所的驗證二維碼掃描器會顯示紅色，呼籲處所負責人更新最新版本的掃描器。

 

已預訂檢疫酒店旅客不需作任何更改


　　醫務衞生局副秘書長（特別職務）馮浩賢指，在新安排下已預訂7天檢疫酒店的旅客不需作任何更改，可以原有文件登記，亦可受惠於新安排在完成要求後可提早離開檢疫酒店。另外，檢疫人士提早退房後，酒店需要將餘下的房費退回，馮浩賢指業界表示需時處理大量退款人士，請市民耐心等待。


跟世界接軌與內地通關是沒有矛盾


　　被問到目前確診宗數維持在數千宗，現時放寬海外人士抵港措施，是否放棄與內地通關？行政長官李家超回應指，跟世界接軌與內地通關是沒有矛盾，兩件事都是需要做，在風險可控下，盡量保障民生活動。


　　李家超又指，內地有他們的檢疫要求，會將香港情況與內地有關單位積極溝通，在與內地當局就通關有共識前，不便公開有關細節，避免訊息混亂。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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