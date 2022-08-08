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【專訪】陶冬：美國樓市成也聯儲　敗也聯儲（有片）

08/08/2022

　　自全球大流行至今，美國房價平均至少上漲70%，打破戰後記錄。對此，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時認為，這輪美國房地產市場行情，成也聯儲，敗也聯儲。

 

　　他指，過去三年，先是遇到百年一遇的新冠疫情，接著是40年一見的通脹，但美國房價卻能超越衰退周期大漲特漲，理由只有一個——印了太多錢。不過，美國按揭30年固定利率從年初的3.22%上漲到5.81%，但是房價仍在漲，反映房地產市場比起股市或債市永遠都是滯後的。

 

　　他表示，美國房地產究竟是軟著陸還是硬著陸，取決於聯儲甚麼時候停止加息。如果聯儲在中期選舉後很快放棄激進的加息手法，在物價、就業和增長之間尋求平衡；用這種心態來管理貨幣政策，相信美國房價不至於跌得太多。畢竟美國家庭的債務狀況處在三十年來最好的水平，工資的大幅上升，也為增加了的房貸利息開支增加了安全墊。

 

　　但是，如果聯儲明年仍一味加息，經濟受不了，房價也受不了。要是房價和消費者資產負債表之間形成螺旋下行，美國房市就危險了。

 

 

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