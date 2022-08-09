【虛幣世界】加密貨幣再度攀升，「契媽」沽Coinbase股票

隔晚美股窄幅上落，而加密貨幣則繼續反彈，比特幣重返24000美元水平，而以太幣則突破1800美元關口，隨後升幅收窄。不過，市場對於加密貨幣機構前景看法不太樂觀，方舟基金創始人Cathie Wood表示，方舟基於加密貨幣監管不確定性出售了部分Coinbase股票。



此外，根據CoinMarketCap數據顯示，自六月中旬以來比特幣市值佔比持續下降，目前已降至40.35%附近，此佔比為近六個月以來的最低點，此前4月23日的低點為40.79%。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報23845.28元(美元．下同)，升0.14%(24小時比較．下同)；以太幣現報1779.69元，升0.15%；艾達幣報0.5354元，跌0.32%；瑞波幣報0.3794元，升0.19%。



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