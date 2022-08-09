  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【專訪】陶冬：歐元貶值兩成，歐洲遊客湧湧（有片）

09/08/2022

　　歐洲經濟即將步入衰退，但是在巴黎的古蹟處、意大利的海灘邊和西班牙的街頭上卻是遊人如鯽。瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，此與去歐洲旅遊的成本因歐元貶值便宜了兩成有關。

 

　　他指，歐洲物價高騰，煤氣電力價格成倍上漲，蠶食了購買力，重創消費信心。儘管內需一片慘淡，法國、意大利、西班牙的街頭卻相當火熱，熱門一點的城市的酒店入住率超過八成，許多接近95%的極限預訂率。旅遊業，像艷麗的花朵，綻放在困境重重的歐洲大地上。

 

　　更重要的是，大量海外遊客的湧入。美國人、中東人、印度人隨處可見，歐元貶值為歐洲旅游業注入了活力。去年6月，歐元對美元匯率是1.22，現在就接近平價1比1。歐洲餐廳以貴出名，不過這兩年美國餐廳賬單翻了一倍的情況下，歐洲顯得便宜。

 

　　大量遊客的湧入，讓歐洲的機場猝不及防。機師、服務員、機場員工嚴重短缺，大量行李被運錯地方，安檢門前大排長龍。不過對於歐洲經濟來講，這些暫時性的混亂，是好的混亂。任何需求，都是好的需求。

 

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手一萬

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 12:04  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目至少收18份意向

09/08/2022 11:44  天文台：3號強風信號最少維持至今日下午6時

09/08/2022 09:49  【銀色債券】金管局下午4時舉行發布會，介紹新一批銀債詳情

09/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８﹒７億人幣，買天齊沽吉利

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章

新聞>財經熱話

【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
品味生活
生活
人氣文章

健康大晒

再有Häagen-Dazs雪糕出事！多2款須停售、7款未曾流出市面的雪糕要封存！邊啲口味出事？污染源頭疑是呍呢嗱原料？（附產品資料）
人氣文章

市場最熱點

張智威：油股等呢個位吼！盈警股一股不留為上策？國泰有得諗？
人氣文章

玩樂 What’s On

香港故宮｜千古名作《洛神賦圖》、《行書摹蘭亭序帖》亮相特別展覽！15件國寶級文物展出1個月，錯過咗要等3年！ 5
DIVA CHANNEL
人氣文章

後起之秀．Zoe_Normalchic

久違的時尚Airport Style！Angelina Jolie的Valentino睡衣Look、Julianne Moore的西裝，還有連身裙，重拾旅行感覺！
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

為夏季滑浪、潛水、遊船河作準備！3款潛水腕錶推介，抵禦深度水壓、點綴夏日活力！
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

英國近數十年有甚麼經典蛋糕？雪芒蛋糕、黑森林蛋糕、芝士蛋糕，7款最受歡迎蛋糕公開！你最like邊款？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
失眠困擾 | 醫生教3招有效應對失眠！幾耐見效？躺了20分鐘都睡不著怎辦？周末補眠有無用？ 新文章
人氣文章
低成本快速降室溫大法！日本實測不開冷氣降溫！放甚麼可令室溫降近4°C？配合埋風扇跌多幾度？
人氣文章
減肥都食得！日本營養師票選5大健康零食：魷魚乾竟上榜？朱古力排第幾！第1名眾望所歸？ 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章財經熱話09/08/2022
【績優股】聯通竟威脅阿里巴巴？業績對中移動有啟示？
人氣文章專訪09/08/2022
【專訪】陶冬：歐元貶值兩成，歐洲遊客湧湧（有片）
人氣文章開市Good Morning09/08/2022
黃瑋傑：吉利上月新能源車銷量有亮點　守隱16元望破位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金