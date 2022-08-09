免徵DSD成泡影 地產股升幅急收窄

行政會議召集人葉劉淑儀接受外媒採訪時表示，港府考慮對內地購房者免徵雙重印花稅，刺激本地地產股今日(9日)股價突然飆升，其中新世界發展(00017)及恒地(00012)曾飆逾半成，不過其後政府澄清無相關計劃，葉劉亦指屬新民黨的意見，將向政府提出，一眾地產股一場歡喜一場空，午後升幅收窄，另邊廂，近日高盛唱淡地產股，全面下調目標價。

(新世界發展網頁截圖)

政府澄清無相關計劃 葉劉稱有關建議屬新民黨意見

葉劉淑儀接受《彭博》採訪時表示，港府考慮對內地購房者免徵雙重印花稅。不過，財政司司長辦公室發言人澄清，政府沒有相關討論，並明確指出沒有任何相關計劃。

葉劉其後也向本地傳媒表示，有關建議是新民黨的意見，將會在《施政報告》諮詢期間提出。新民黨一直收到內地來港專才的訴求，希望在未取得永久居留權前，可以與香港居民一樣，獲豁免繳付雙重印花稅，她認為建議有助增強專才對香港的歸屬感，又指目前樓市比較疲弱，相關建議有助挽留人才。

中原：若放寬料二千萬以上豪宅成交增30% 壓力測試也應調整



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑贊成葉劉建議，指若措施放寬，相信可即時帶旺豪宅市場，2000萬元以上成交可望增30%。近期市場多了減價蝕讓盤，部分原因是因為經濟下行，業主們需要賣樓套現自救，不少業主寧願付額外印花稅(SSD)，建議政府重新檢視一系列的樓市辣稅，包括於美國進入加息期，香港亦快將加息的情況下，加3厘的壓力測試是否需要適度調整。

他又指，全球經濟下行已是不爭事實，現時適度鬆綁樓市措施，可讓樓市重返正常市場機制，而且減辣不費政府一分一毫，反或帶來更多稅收；若不因時制宜，適度調整辣招，將重蹈97年的大跌市，後果堪虞。

中原指放寬隔離租賃市場首先受惠 據報葉劉對11月取消隔離感樂觀



另外，港府昨日宣布，本周五(12日)起，從海外、台灣機場抵港人士7日檢疫酒店隔離改為「3+4」，即3日酒店隔離及4日家居隔離，4日家居醫學監測可以外出。據報葉劉對11月實現取消酒店檢疫隔離措施感到樂觀。

陳永傑則表示，香港一向作為國際與內地的樞紐，長期不通關將令香港失去其重要性，而隔離限制雖則未完全放寬，但已是一大進步，容許家居醫學監測人士外出，可激活經濟活動，商旅活動增加，相信首先受惠為租賃市場，若經濟進一步復甦，可減慢樓價跌勢，投資氣氛有望回復，對豪宅市場有支持作用。

另方面，根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，今年7月份現樓按揭宗數為7024宗，按月升12.9%，連升3個月，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，反映第二季疫情影響漸退令買家重拾入市步伐。

高盛：利率上升市場疲弱前景負面 降地產股目標價長實兼降評級

不過，高盛近日發表研究報告指，本港利率開始上升，地產市場交易仍然疲弱，相信對地產股的不利因素正在加劇，即使估值處於低位，大部分地產股前景展望仍負面。雖然巨集觀前景有改善、內地與本港放寬邊境限制、美元升值結束及重大企業重組都有可能實現，但時間難以確定，因此推動整個行業重新評級的催化劑仍具不確定性。



高盛將行業資產淨值(NAV)預測平均下調約3%，2022至24年每股盈測分別削14%、12%及4%，每股派息預測平均下調約1%、2%及2%。高盛將長實集團(01113)評級由「買入」降至「中性」，並剔出確信買入名單，目標價由71.2元降至59.1元；將恒地評級由「沽售」升至「中性」，惟目標價由39.5元降至35.4元；新地(00016)評級「中性」，目標價由128元降至118元；新世界評級「買入」，目標價由43.6元降至37.2元；信和置業(00083)評級「沽售」，目標價由12.7元降至11.6元。

曾永堅：估值吸引已反映很多不利因素 中長線可買新世界信置

椽盛資本投資總監曾永堅於今日《hot talk 1點鐘》節目指樓市疲弱、加息壓力加大環境下，政府若放寬部分措施亦合理，需求亦有正面影響。很多大型地產股經過長期下跌已反映疫情及加息等不利因素，股價相對資產淨值亦已出現較大折讓。

曾永堅又指，除估值吸引外，大型地產股亦受惠入境檢疫安排逐步放寬及對內地通關憧憬，建議買入以發展物業為主的地產股，因住房始終受益供求因素，而商場零售及寫字樓租金卻面對不同程度壓力，未來政府房屋政策料亦不會大力壓制私人市場發展。其中可特別留意新世界發展，其股價相對資產淨值有逾半折讓很吸引，其次可留意信置，惟宜中長線持有6至12個月。

今早地產股曾急升，到下午政府澄清後升幅顯著收窄，恒地升0.72%收報27.95元，早市最多升5.23%至29.2元；新世界升2.49%報26.75元，最多升6.7%至27.85元；新地升2.13%報95.7元，最多升4.54%至97.95元；長實升2.03%報55.2元，最多升4.07%至56.3元；信置升1.03%報11.8元，最多升1.54%至11.86元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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