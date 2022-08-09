《神州經脈》多個旅遊城市爆疫 解放軍啟新輪軍演 滬指連升四日

新一波疫情隨著暑假出行在內地多城爆發，暫沒發生嚴重影響，滬深股市周二（9日）早上小幅低開，盤中受能源板塊帶動轉升，午後半導體強勁V彈，但養殖及醫藥股領跌，加上權重板塊偏弱，滬綜指全日僅升0.32%，連升第四日，收報3247.43點，深成指升0.24%，創業板指則升0.71%。

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人民銀行連續第10日進行20億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，完全對沖到期量。兩市全日成交9530億元，和周一（8日）水平相若。



內媒《證券日報》頭版文章引述仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟報道，考慮到通膨壓力有可能在三四季度拾級而上、其他主要經濟體可能繼續維持加息的基本政策立場，下半年中國全面降息降準的可能性較低，不過貸款市場報價利率（LPR）仍有可能出現非對稱下調。



標普全球評級發表最新報告稱，在經濟增長和房地產銷售放緩的背景下，中國地方政府2022年的赤字規模將會擴大。標普已將中國2022年的GDP增速預期由4.2%下調至3.3%，並預計房地產銷售規模將下降三分之一。



今日新聞精選



1. 中國在美國眾議院議長佩洛西訪台後在台海周邊軍演，美國總統拜登對此表示不擔心台灣，但對中方這麼大動作感到關切，不過他相信北京在進行一系列軍事演習後，不會再採取更多行動。據《路透》報道，這是佩洛西訪台以來，拜登首次就台灣議題公開發表評論。美國副國防部長卡爾強調，華府對台灣政策，以及一中政策不變，批評北京對佩洛西訪台的反應是製造危機，企圖脅迫台灣及國際社會，美軍會繼續在包括台灣海峽在內，國際法允許的任何地方行動、飛行和航行。新加坡總理李顯龍在國慶獻詞中，談及中美關係。他指，在新加坡周圍，風暴正在形成，中美因為棘手的議題，猜疑很深，接觸有限，關係正在惡化，短時間內不可能改善，而誤判及意外都可輕易令情況變得更差。中國政府因應美國眾議院議長佩洛西訪台，上周宣布取消或暫停中美八項交流同合作，包括暫停兩國禁毒合作。美國白宮國家藥物管制政策辦公室主任古普塔對此表示失望，指鴉片類藥物芬太尼每5分鐘奪去一條生命，中方拒絕合作將販運這些非法藥物的人繩之於法，是不能接受，影響將遍及全球。



2. 解放軍東部戰區周二繼續位台島周邊海空域組織實戰化聯合演訓，重點組織聯合封控和聯合保障行動。惟根據原計劃，東部戰區實戰軍演於8月4日12點開始，至8日早上10時結束。據《路透》引述台灣方面的知情人士稱，周二早上約有20艘解放軍及台灣軍艦持續在海峽中線活動，其中部分解放軍軍艦跨越中線，另有數艘解放軍軍艦持續在台灣東部外海活動。另一邊廂，台灣軍隊今在屏東進行反登陸的射擊演習，區域與解放軍演訓的範圍甚至有小部分重疊，被認為是反制動作。但台灣方面強調這演習是年度訓練，早在7月時就已經公告，外界不必過度解讀。解放軍周一宣布在台灣周邊海域和空域進行新的演習，但沒有提供具體地點，也沒有發布新的飛航公告。在台灣，外交部周二早上召開記者會指出，解放軍在台灣周邊實施軍演已嚴重違反國際法，並妨礙全世界最繁忙的航運路線之一，此亦破壞台海中線的默契。吳釗燮稱，解放軍的演習是長久以來準備的劇本，佩洛西訪台只是一個「小小的藉口」。軍演的企圖是威嚇擾亂台灣的民心士氣。



3. 內地周一新增逾800宗本土陽性個案。海南省新冠疫情持續擴大，繼三亞市後，五指山也要實施全域靜態管理措施，當局爭取在周五（12日）前實現社會面清零。當局表示海南疫情處於快速增長期，社區傳播風險較高，疫情形勢複雜嚴峻，爭取在周五前實現社會面清零的目標，將會守好機場、港口等離島關口。據《央視》報道，周二下午3點左右開始，三亞鳳凰國際機場將執行三班包機運送滯留旅客出島，分別前往西安，成都和上海。疫情在旅遊熱點城市升溫，繼海南之後，西藏、新疆、廈門等地先後爆發疫情。其中，西藏連續920天「零新增」紀錄被打破，拉薩市上周日（7日）在重點人員核酸檢測中發現18名新冠病毒核酸檢測初篩陽性人員，布達拉宮即日起暫停對外開放。新疆伊犁州周一新增無症狀感染者123宗，伊寧市、伊寧縣和尼勒克縣均已啟動「熔斷」機制，在當地的遊客要按照相關規定落實防疫措施，接受隔離管控，待符合返程要求後安排返程。廈門市9日0時至12時亦新增3宗確診病例，鼓浪嶼部門景區、場所暫停開放。



4. 國家網信辦近日會同公安部，深入清理網上涉詐有害信息，精準提示潛在受騙群眾，從嚴從重打擊不法分子，維護未成年人財產安全和身心健康。網信辦有關負責人表示，一些網站平台還存在責任認識不到位、制度機制不完善等問題。QQ、快手(01024)等社交類平台、短視頻平台要落實信息內容管理要求，持續排查處置涉詐信息、群圈、帳號；建立完善帳號監測預警機制，及時發現和處置異常帳號，落實帳號實名登記制度；建立完善涉詐舉報機制，及時處置和反饋網民涉詐舉報；對現有應用、業務、技術進行安全評估，對不符合要求的進行整改。網信辦亦稱，將持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和帳號自查自糾力度。微博(09898)、百度(09888)等網站平台根據用戶協議，關閉@ICE暴雪創始人、@幣圈爆爺等1.2萬個違規用戶帳號，清理「投資比特幣輕鬆賺錢」等違規信息逾5.1萬條。



5. 深圳銀保監局近日發布17張行政處罰信息公開表。此次被罰的機構包括中國銀行(03988)(滬:601988)深圳市分行、國家開發銀行深圳市分行、廣州銀行深圳分行和杭州銀行(滬:600926)深圳分行。四家銀行合計被罰1370萬元；同時，13名相關負責人受到處罰，其中4人被終身禁業，1人被取消高管任職資格3年。此外，深圳證監局發布公告，對招商證券(06099)(滬:600999)及中山證券採取出具警示函措施。另據《上海證券報》獨家獲悉，銀保監財險部近日下發《關於部分財險公司短期健康保險業務中存在問題及相關風險的通報》指出，近期，在對部分公司短期健康險業務開展日常監管和非現場監測過程中，財險部及相關銀保監局發現部分公司短期健康險業務急速增長，且基本集中於同一類業務模式。在上述業務中，公司通過與有關機構合作，使用短期健康險產品實際承擔已確診客戶發生頻次確定、損失程度確定的醫療費用支出，異化了保險業務，使保險或然事件成為必然事件。針對上述問題，財險部將會同相關銀保監局對相關公司採取監管措施。



6. 乘聯會數據顯示，7月新能源乘用車零售銷量達到48.6萬輛，同比增長117.3%，環比下降8.5%，1-7月形成「W型」走勢。1-7月新能源乘用車國內零售273.3萬輛，同比增長121.5%。7月新能源乘用車出口4.9萬輛，特斯拉中國產汽車7月出口量達19756輛。7月新能源車國內零售滲透率26.7%，較2021年7月14.8%的滲透率提升11.9個百分點。7月新能源乘用車市場創歷史新高，比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位；以奇瑞集團與廣汽集團為代表的傳統車企在新能源板塊表現相當突出。乘聯會指出，2022年中國新能源車總體進度已經超過乘聯會去年末550萬輛乘用車的預測，因此謹慎的看，目前需要調高新能源乘用車預測50萬輛到600萬輛，四季度初仍可能調高預測。目前油價持續高位，有利於新能源車的增長。



7. 南韓外長朴振周一啟程前往中國，展開就任以來首次訪華之旅，亦是尹錫悅政府上任後首次派高官訪華。朴振周二將在青島與中國國務委員兼外長王毅舉行會談，預料探討雙邊關係、北韓局勢、地區和國際問題等。據《韓聯社》報道，南韓決定參加晶片四方聯盟的預備會議，朴振此行將致力於消除北京政府的誤解。朴振強調，中國是南韓最大的貿易夥伴，也是南韓在供應鏈方面的重要合作對象。南韓有必要與中方就穩定管理供應鏈溝通對話，他將與中方就此協商。此外，外界關注雙方會否談及美國眾議院議長佩洛西訪台後台海緊張局勢加劇。南韓近期曾在國際會議上表示，台海地緣政治衝突不斷加深，恐怕導致區內政治和經濟動盪，對朝鮮半島和平穩定也產生負面影響。中韓外長預料亦會談及半導體供應鏈合作，及部署「薩德」反導彈系統等。



8. 貝殼研究院早前發布《2022年中國主要城市住房空置率調查報告》。結果顯示，內地28個大中城市平均住房空置率為12%，處於相對較高區間。涉及本次調查的城市中，僅有9個城市處於合理區間，大部分城市處於10%-15%，南昌、廊坊、佛山、重慶、武漢空置率則在15%以上，其中南昌為20%，廊坊為19%。深圳、北京、上海空置率最低，均在7%以下。貝殼認為，一定程度的住房空置率是合理且有必要的，但過高時值得警惕。當房價下跌預期較強時，大量空置房屋進入存量房市場會導致短期供給激增，加劇供求失衡而放大房價下跌風險。今年部分城市二手房新增掛牌房源激增，一定程度上是空置住房多的體現。此外，在延宕數月後，富力地產(02777)經審核的2021年年報終於露面。期內，公司錄虧損擴大至165億元。值得關注的是，富力地產在公告中表示，截至2021年末，公司銀行借款、境內債券、優先票據及其他借款（包括在預提費用及其他應付款者）總額為1371.71億元，若干本金總額為298.83億元的銀行及其他借款已違約或交叉違約。此外，集團因各種原因遭多方起訴。



9. 美國7月CPI數據周三（10日）公開前夕，美元周一回軟。人民幣中間價反彈逾百點，即期匯率（CNY）周二早上高開52點子，全日漲60點，收報6.7542。交易員稱，地緣局勢雖未直接對人民幣匯率形成擾動，但台海一旦發生意外，人民幣仍可能受到影響。她們並表示，目前市場聚焦本周美國的通脹數據，任何超預期的數據都可能加劇市場波動，長端掉期波動也會隨之加大，不過中美利差對人民幣匯率的聯動下降，人民幣或繼續維持區間運行。中金公司指出，受歐美暑期休假的影響，8月期間匯率市場整體交易量較少，匯率波動性較低，本周人民幣匯率或維持在6.7-6.8區間橫向波動。中金並表示，在衰退擔憂和金融條件收緊的條件下，美元短期料仍將會受到避險邏輯的支持。但鑒於美國聯儲局已經和其他主要央行一樣放棄了對利率的前瞻指引，而市場目前也對經濟數據的反應更為敏感，預計外匯市場的波動性會明顯放大。

撰文：經濟通中國組

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