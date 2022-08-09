【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元 保底息率上調至4厘

政府公布，推出第7批銀色債券予60歲或以上合資格香港居民認購，目標發行額為350億元，可視乎市場情況，將發行額酌情提高至最多450億元，保底息率由3.5厘上調至4厘。

（Ashley攝）



每位投資者最多獲配發100手



是次發行的銀色債券認購價為每手1萬元，年期為3年，債券持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛勾的利息，息率不會少於4厘，比去年8月發行的第6批銀色債券的最低息率3.5厘更高。銀色債券不設二手市場。投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。為防止大量債券被少數投資者集中持有，本次發行的最高配發金額已設定為每位投資者100萬元，即每位投資者最多獲配發100手債券。



銀色債券的認購期由8月23日早上9時開始，至9月2日下午2時結束，並於9月14日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行和27間指定證券經紀認購債券。



財政司司長陳茂波表示，銀色債券是政府推動普惠金融的其中一項舉措。在目前充滿不確定性的投資環境中，銀色債券可以為年長市民提供一項安全可靠又具穩定回報的投資選項。這批銀色債券的目標和最高發行額，以及最低息率均比以往為高，將有助進一步促進年長市民的參與。



金管局:銀債4厘保底息適合 冀認購反應正面

金管局助理總裁（貨幣管理）陳家齊（Ashley攝）



金管局助理總裁（貨幣管理）陳家齊表示，是次銀債在推出前，有作出很仔細的討論，考慮不同因素，包括以往發行經驗，一系列市況因素的數據，亦有聽取不同方面的意見，認為宏觀環境存有不明朗因素，希望是次銀債促進本港債市發展，給予年長市民安心及放心的投資產品選擇。她認為，4厘保底息率是適合的，在通脹水平高於4%時，也能獲得高於4%的回報，呼籲投資者「揸到尾」。



她指出，是次銀債的認購年齡資格為60歲或以上，與去年發行的銀債相同，截至去年底統計處數據顯示本港人口達60歲或以上約210萬，認為是次銀債能覆蓋若干的人口，對未來的銀債認購年齡安排持開放態度，又指是次銀債額度較大，是考慮到以往的認購安排及反應，希望有興趣的投資者能多抽一點，冀是次認購反應正面及積極。



中銀香港建議認購25至30手



中銀香港(02388)個人數宇金融產品部副總經理周國昌表示，是次銀債保底息率較之前高，額度亦有所增加，相信反應正面，超額認購機率較高。他又估計是次線上認購的比例會增加，由於未來2至3年存有不確定因素，故4厘保底息率對投資者屬「好好回報」。



他又指，該行上次銀債錄得約26萬人申請，預期是次認購人數高於26萬的機會頗高，建議投資者認購25至30手。



渣打料銀債認購額較去年多一成半



渣打財富管理投資產品主管許國威表示，政府是次推出的銀債保證息率上調至4厘，是歷來最高，相信認購反應會較以往政府推出的零售債券踴躍。預期認購額會較去年的銀債多一成半，每人最多可獲分配20手。

撰文：經濟通採訪組

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