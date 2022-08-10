【虛幣世界】加密貨幣普遍下挫，分析指通脹影響幣價升跌

隔晚美股普遍下跌，其中科技股跌幅顯著，拖累納指下跌逾1%，加密貨幣一同低走，其中比特幣跌至22000美元水平，以太幣亦重回1600美元關口。市場關注美國即將公布的美國7月消費者價格指數(CPI)，分析師普遍預計CPI在6月觸及9.1%的四年高位後，7月CPI仍有8.7%，這表明儘管通脹正在放緩，但問題仍然存在，足以讓美聯儲可能連續第三次批准75個基點加息。



外匯交易經紀商Oanda認為，若美國通脹有所緩解，比特幣或將上漲，Oanda分析師Craig Erlam表示，通脹數據走弱可能是比特幣突破2.5萬美元的催化劑，並再次將目標鎖定在2.8萬至3.2萬美元區間，自今年夏初以來，比特幣價格就沒有在這個區間交易過。



據《經濟通》數據顯示，比特幣現報22750.42元(美元．下同)，跌1.73%(24小時比較．下同)；以太幣現報1668.81元，跌1.99%；艾達幣報0.5044元，跌1.64%；瑞波幣報0.3627元，跌1.23%。



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