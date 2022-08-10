  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】舜宇出貨量跌　要留定要沽？睇下大行點評價

10/08/2022

 

 

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

169.100

異動股

01024

快手－Ｗ

73.250

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

87.350

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 169.100
  • 01024 快手－Ｗ
  • 73.350
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.400
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 119.400
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 84.950
股份推介
  • 00743 亞洲水泥（中國）
  • 3.900
  • 目標︰$4.14
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.050
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.890
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.400
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 68.200
  • 目標︰$86.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 295.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 169.100
  • 00388 香港交易所
  • 343.800
  • 00941 中國移動
  • 50.850
報章貼士
  • 02273 固生堂
  • 39.400
  • 目標︰$43.50
  • 01373 國際家居零售
  • 3.000
  • 目標︰$3.20
  • 01038 長江基建集團
  • 49.000
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

10/08/2022 10:59  恒指跌超過400點，內地7月CPI及PPI均遜預期

10/08/2022 09:42  《異動股》理想(2015)挫近6%，新能源車7月銷量按月下跌

10/08/2022 09:32  【聚焦數據】內地7月CPI同比漲幅擴至2.7%兩年高，低預期

10/08/2022 09:32  【聚焦數據】內地7月PPI同比漲幅收窄至4.2%，顯著低預期

10/08/2022 09:21  【大國博弈】美國總統拜登簽署520億美元晶片法案

10/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

10/08/2022 08:41  【大行炒Ｄ乜】大摩升中電評級至持平，交銀首予商湯跑贏大市

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：中芯業績或受累疫情、成本增　收市前守穩17元先計數！
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】舜宇出貨量跌　要留定要沽？睇下大行點評價
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加密貨幣普遍下挫，分析指通脹影響幣價升跌
品味生活
生活
人氣文章

形象UP！．藍婷

藍色代表冷靜？紅色代表熱情？粉紅色代表溫柔？衣著色彩發放訊息是實是虛？
人氣文章

娛樂情報

被賤嘴KOL人身攻擊似「毒男」 岑珈其高EQ回應︰樣衰我改唔到
人氣文章

時事要聞

葉劉倡撤內地客印花稅 政府澄清無計劃
DIVA CHANNEL
人氣文章

廚職背遊．梁芷靈

全球國家陸續放寛入境防疫限制！計畫再次踏上旅途？你有認錯這5個熱門旅遊國家的首都嗎？
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

文化創傷：香港可有機會像南宋般，在亂世中創造一個不同於盛唐的繁華世界？
人氣文章

Art & Living

Affordable Art Fair 2022：從展出的逾千件作品中，細看我們的城市景觀、生活的小趣味
健康好人生 Health Channel
人氣文章
「踩雷不是意外，只是我們一直當局者迷」無法聽進去的勸告，最終劃成一道道愛的傷痕
人氣文章
一方面出軌進行危險性行為，一方面說要「保護」太太？歪理與道理，是分不清，還是不想正視？
人氣文章
天氣悶熱到食欲消失？酸咪咪開胃食譜：番茄羅勒燴茄子
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 11:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 11:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 11:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/08/2022 11:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning10/08/2022
熊麗萍：中芯業績或受累疫情、成本增　收市前守穩17元先計數！
人氣文章大行報告10/08/2022
【大行炒D乜】舜宇出貨量跌　要留定要沽？睇下大行點評價
人氣文章財經熱話10/08/2022
【虛幣世界】加密貨幣普遍下挫，分析指通脹影響幣價升跌
人氣文章財經熱話09/08/2022
【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金